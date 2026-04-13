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Simulationen aller Art erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Neben den üblichen Shop-Managern, wie dem Trading Card Simulator, gibt es immer wieder Spiele, die sich einer anderen Thematik widmen. So kann man in Human Fast Food seinen eigenen Imbiss mit Menschenfleisch führen. Ein wenig harmloser soll es bei Alaska Gold Fever zugehen. Die Simulation versetzt Spieler mitten in den historischen Goldrausch von Alaska.

In Alaska Gold Fever beginnen Spieler als einfacher Goldsucher mit minimaler Ausrüstung und großen Ambitionen. Schritt für Schritt arbeiten sie sich dann nach oben bis hin zum Aufbau eines weitverzweigten Bergbau-Imperiums. Neben dem reinen Schürfen sollen auch das Managen von Farmen, Hotels oder automatisierten Minen gezeigt werden. Zentrales Element bleibt aber der Abbauprozess, der sich an historischen Methoden orientiert. Spieler zerschlagen Gestein, fördern Erz zutage und verarbeiten es weiter. Anschließend wird das Material geschmolzen und als Goldbarren verkauft. Unterschiedliche Goldarten erfordern dabei jeweils eigene Verarbeitungsmethoden und Werkzeuge.

Insgesamt warten neun unterschiedliche Minen auf ihre Erkundung. Fünf kleinere Minen für kurze Expeditionen, drei mittelgroße Areale mit verzweigten Tunnelsystemen und zuletzt noch eine große, mehrstöckige Mine. Instabile Tunnel können einstürzen, wenn sie nicht richtig abgestützt werden.

Neben dem Bergbau spielt auch das Überleben eine große Rolle. Warme Kleidung schützt Spieler vor extremer Kälte, Nahrung steigert Effizienz und Ausdauer. Das richtige Ressourcenmanagement entscheidet über Erfolg oder Scheitern. Nahrung muss selbst gejagt werden. Das Spiel bietet mehrere Werkstätten, die gebaut werden können. Ergänzt wird das Ganze durch eine Story-Kampagne mit Nebenquests. Mit wachsendem Erfolg können Spieler ihre Minen automatisieren. Eingestellte Arbeiter sorgen für kontinuierliche Einnahmen, während die Spieler sich auf den weiteren Ausbau konzentrieren können.

Alaska Gold Fever soll am 14. April 2026 auf Steam erscheinen.