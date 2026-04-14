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Mit Starseeker erwartet Spieler ein neues Sci-Fi-Abenteuer im Universum von Astroneer. Entwickelt wird das Spin-Off von den Machern des Originalspiels System Era Softworks und veröffentlicht von Devolver Digital. Im Stil von Astroneer setzt der Titel auf kooperative Erkundung fremder Planeten. Nun wurde eine baldige Open Beta in einem Community Post auf Steam angekündigt.

Spieler können sich ab sofort für die Testphase registrieren. Diese wird auf Steam, Xbox und PlayStation 5 verfügbar sein. Die Beta soll auch bereits erste Einblicke in die Multiplayer-Expeditionen des Spiels bieten. In Starseeker schließen sich Spieler zusammen, rüsten sich mit futuristischen Gadgets aus und brechen zu Missionen in den Tiefen des Weltraums auf. Dabei stehen nicht nur Ressourcenmanagement und Erkundung im Fokus, sondern auch der Umgang mit den Gefahren unbekannter Planeten.

Ein neuer Trailer wurde gerade auf Youtube veröffentlicht. Er stellt vor allem die Kreaturen des ersten Planeten Tephra in den Mittelpunkt. Die bunte Alien-Welt ist bevölkert von ungewöhnlicher Flora und Fauna. Dabei werden verschiedene Optionen zum Umgang mit den Tieren gezeigt. Einige Kreaturen lassen sich umgehen, andere sollte man lieber komplett meiden. Es gibt aber auch manchmal die Option, mit ihnen zu interagieren.

Zu den ersten gezeigten Lebensformen gehören die sogenannten Carrotlings. Dabei handelt es sich um harmlose, niedliche Wesen. Die ebenfalls vorgestellten Grabcrabs tragen wertvolle Ressourcen auf ihrem Rücken. Die Entwickler versprechen eine breite Palette an Kreaturen, die nicht nur an Land, sondern auch im Wasser und in der Luft anzutreffen sind. Die Anmeldung zur Beta läuft über die offizielle Webseite.

Wer sich Starseeker auf die Wunschliste setzen möchte, kann das auf Steam bereits tun. Den Vorgänger Astroneer von 2019 gibt es dort aktuell zum Preis von 29,99 Euro.