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In Far Far West erwartet Shooter-Fans Ende April ein wilder Genre-Mix aus Western, Sci-Fi und Fantasy. Entwickelt wird der Titel vom Studio Evil Raptor. Als Publisher fungiert Fireshine Games, die unter anderem für Core Keeper bekannt sind. Die offizielle Ankündigung des Early-Access-Release-Termins erfolgte im Rahmen des Triple-I Showcase.

Far Far West wirft Spieler in eine alternative Welt voller Roboter-Cowboys. Sie starten alleine oder im Koop als Kopfgeldjäger in gefährliche Aufträge, die immer wieder neue Herausforderungen bieten sollen. Dabei sorgen prozedural generierte Elemente im Spiel laut Entwickler dafür, dass die Einsätze nicht langweilig werden. So variieren Gegner, Waffen und Upgrades ständig.

Das Arsenal an Gegnern umfasst untote Kreaturen und okkulte Wesen, Skelett-Pterodaktyle auf Beutezug und durchgedrehte Dampfmaschinen. Jeder Auftrag erzählt eine eigene kleine Geschichte rund um das Kopfgeld das eingetrieben wird. Der Shooter setzt auf klassische Western-Waffen wie Revolver, Gewehre und Schrotflinten als Basis des Waffen-Arsenals. Da es jedoch eine Menge übernatürlicher Gegner gibt, kombiniert das Spiel Schusswaffen mit magischen Fähigkeiten wie Feuerbällen. Zwischen den Missionen verbessern die Spieler ihre Ausrüstung und lernen neue Skills. Diese werden mit der gesammelten Beute und den Missionsbelohnungen bezahlt. Neben Gameplay-Vorteilen lassen sich auch kosmetische Inhalte freischalten.

Schon vor Release erreichte die zeitlich begrenzt verfügbare Demo von Far Far West viele Spieler. Im Schnitt lagen die Wertungen bei Äußerst Positiv bei über 6.000 Reviews. Der nicht ganz ernst gemeinte Koop-Shooter erscheint planmäßig am 28. April 2026 im Early Access für PC via Steam. Es gibt noch keine Angabe, wie lange er im Early Access bleiben soll und wann das finale Release geplant ist.