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Als Crimson Desert vor ein paar Wochen erschien, war einer der größten Kritikpunkte an dem Spiel die Steuerung. Auch wir machten diese Erfahrung, als wir den Titel angespielt haben. Seither haben die Macher weiter an ihrem Spiel gearbeitet und mittlerweile das umfangreiche Update 1.03.00 veröffentlicht. Es ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar und bringt zahlreiche Neuerungen sowie Verbesserungen für den Titel. Neben neuen Fähigkeiten für Charaktere wurden Steuerung, UI und Performance optimiert.

Im Fokus des Updates stehen primär Komfort-Verbesserungen und neue Gameplay-Elemente. So wurden unter anderem neue Skills für die spielbaren Charaktere eingeführt und bestehende Fähigkeiten überarbeitet. Die Änderungen in diesem Bereich betreffen vorrangig die Zweitcharaktere Damiane und Oongka. Auch das System der Abyss-Nexusse wurde verbessert. Teleportation ist jetzt flexibler und sogar während des Reitens, Kletterns oder Fallens möglich. Weiterhin haben die Entwickler einige Rätsel zugänglicher gestaltet.

Auch das Kampfsystem wurde an mehreren Stellen verfeinert. Es gibt jetzt eine verbesserte Lock-on-Mechanik bei Bosskämpfen und ein stabileres Zielsystem auf größere Distanzen. Mit der Focused Aerial Roll erhält auch Protagonist Kliff eine neue Fähigkeit. Hinzu kommen noch einige überarbeitete Kombos und Reaktionszeiten. Zusätzlich wurden wie üblich mehrere im Spiel Bugs behoben.

Auch die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet. Waffeneigenschaften können nun angezeigt werden. Die minimale Schriftgröße lässt sich für bessere Lesbarkeit anpassen und die Symbole auf der Weltkarte wurden überarbeitet. Weiterhin können Spieler jetzt die Geschwindigkeit von Dialogen individuell anpassen. Das Update bringt außerdem zahlreiche weitere Bugfixes und Performance-Optimierungen mit sich. Abstürze, Quest-Probleme und kleinere Gameplay-Fehler wurden behoben. Auch die Lokalisierung wurde in allen Sprachen überarbeitet.

Die vollständigen Patchnotes finden sich auf der Webseite des Spiels.