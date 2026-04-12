Werbung

Am 9. April gab es einen Showcase der Triple-i Initiative. Dabei wurden in knapp 45 Minuten ganze 40 Spiele aus dem Indie-Bereich angekündigt. Die ganze Liste der gezeigten Titel findet sich auf der Webseite der Initiative. Das VOD steht auch auf YouTube zur Verfügung.

Eines der Highlights der Show war die Vorstellung von Cairn: On the Trail. Dabei handelt es sich um einen kostenlosen DLC zum Kletterspiel Cairn, der bereits im Sommer 2026 erscheinen soll. Das Hauptspiel haben wir erst kürzlich angespielt. Auch die Castlevania-Reihe erhält Zuwachs. Mittlerweile besteht das Franchise seit 40 Jahren und dies soll mit Castlevania Belmont’s Curse gefeiert werden. Der Titel erscheint noch 2026 für alle Plattformen und führt Spieler nach Paris.

Ein Crossover erscheint mit Rift of the Necrodancer: Undertale Music Pack. Für viele überraschend kam wahrscheinlich die Ankündigung, dass das Piratenabenteuer Windrose bereits in wenigen Tagen in den Early Access starten soll. Ab dem 14. April ist das Spiel in der Vor-Version verfügbar. Einen Termin für den finalen Release gibt es noch nicht. Vor Kurzem gab es bereits die Ankündigung, dass ein Vampire-Survivors-Ableger im Warhammer-Universum erscheinen soll. Beim iii-Showcase gab es nun Gameplay und Charaktere zu sehen. Es wurde außerdem bekannt gegeben, dass Warhammer Survivors nicht nur auf Steam, sondern auch für Xbox, PlayStation und Switch erscheinen soll.

Große Freude hat bei Fans des Vorgängers auch die Vorstellung von Graveyard Keeper 2 verursacht. Die verrückte Firedhofssimulation bringt Spieler zurück ins Mittelalter. Dabei soll es genauso abgedreht ablaufen wie in Teil eins. Dort konnte man unter anderem anfallende Leichen entweder artgerecht beerdigen oder sie im Fluss versenken und sich den Platz sparen. Gerüchten zufolge, gab es auch die Option, billiges Burgerfleisch von unbekannter Herkunft an die Taverne zu verkaufen. Den Abschluss machte die Ankündigung von Don’t Starve Elsewhere. Die kanadische Survival-Reihe startete schon 2013. Der bislang letzte Teil namens Don’t Starve Together folgte 2016 und brachte eine Multiplayer-Option. Einen Termin für den Release von Don’t Starve Elsewhere gibt es noch nicht.