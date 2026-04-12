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Im November 2026 erschien mit Anno 117: Pax Romana der neueste Teil von Ubisofts beliebter Aufbau-Strategie-Reihe. Nun hat der Publisher neue Inhalte für das Spiel angekündigt. Der erste Gameplay-DLC mit dem Titel Die Verheißung des Vulkans erscheint am 23. April 2026. Zuvor wurde der kosmetische Mosaic-DLC veröffentlicht. Im Rahmen des Anno Day fand nun ein Livestream-Event statt, bei dem der neue DLC präsentiert wurde.

Entwickelt wird die Erweiterung von Ubisoft Mainz. Sie soll das Spiel um zahlreiche neue Mechaniken und Inhalte erweitern. Im Mittelpunkt steht die Insel Cinis. Laut Ankündigung wird das die bislang größte Insel in der Geschichte der Anno-Reihe. Neben der Größe bietet Cinis aber auch eine enorme Gefahr. Wie der Name des DLC bereits vermuten lässt, gibt es einen aktiven Vulkan, der jederzeit ausbrechen kann.

Mit dem DLC hält zudem eine neue, noch nicht genannte Gottheit Einzug. Ergänzt wird das Ganze durch die neue Ressource Obsidian, sowie die Händlerin Ceacilia. Laut Entwickler soll der DLC vor allem die strategische Komponente stärken und Spieler dazu motivieren, sich noch intensiver mit dem Aufbau ihres römischen Imperiums auseinanderzusetzen. Insbesondere der Vulkan als unberechenbares Element dürfte dabei für spannende Situationen sorgen.

Parallel zur DLC-Veröffentlichung startet zudem ein zeitlich begrenztes Freunde-werben-Freunde-Programm. Vom 9. April 2026 bis zum 12. Mai 2026 können Spieler durch Empfehlungen Ruhmespunkte sammeln. Eine erfolgreiche Einladung bringt 30 Punkte, zwei Einladungen 50 Punkte und bei drei Empfehlungen werden insgesamt 90 Ruhmespunkte freigeschaltet. Diese lassen sich in der Hall of Fame gegen kosmetische Inhalte, neue Musikstücke und weitere Boni eintauschen. Die Verheißung des Vulkans wird sowohl einzeln als auch im Year-1-Pass erhältlich sein. Der DLC erscheint zeitgleich auf allen Plattformen, auf denen das Hauptspiel auch verfügbar ist.