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Als No Man’s Sky vor zehn Jahren im August 2016 erschien, erhielt der Titel starken Gegenwind. Spieler und Presse monierten fehlende Inhalte und technische Probleme. Das Ergebnis waren etliche negative Reviews. Seither haben die Entwickler fortwährend Updates geliefert und mittlerweile hat das Spiel eine große Fangemeinde. Mit dem neuen Update 6.3 kommen einige neue Features in den SciFi-Titel.

Die größte Neuerung des Updates mit dem Titel Xeno Arena sind rundenbasierte Kreaturenkämpfe. Mit diesem neuen Gameplay-System erhalten Spieler die Möglichkeit, fremde Lebensformen nicht nur zu entdecken und zu zähmen, sondern können sie auch gezielt für taktische Gefechte einsetzen. Die Fauna fremder Planeten lässt sich nun einfangen und zu schlagkräftigen Teams zusammenstellen. Jede Kreatur verfügt dabei über individuelle Fähigkeiten. Die Spannweite geht hier von direkten Angriffen bis hin zu komplexen Statuseffekten. Wie effektiv ein Begleiter im Kampf ist, hängt dabei nicht nur von seinen Attacken ab, sondern auch von Persönlichkeit, genetischen Eigenschaften und physischen Merkmalen.

Die Entwickler haben hier viel Wert auf Vielfalt gelegt. Hunderte verschiedene Fähigkeiten stehen zur Verfügung, die sich je nach Spezies und Herkunftsplanet unterscheiden. So können Spieler Gegner mit mächtigen Angriffen überrollen, sich selbst heilen oder Feinde gezielt schwächen und manipulieren. Ergänzt wird dieses System durch die sogenannte Morphogenetik. Kreaturen sammeln Erfahrung und schalten genetische Mutationen frei, die ihre Werte und Kampffähigkeiten dauerhaft verbessern.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die soziale Komponente. In der Raumstation Space Anomaly können Spieler aufeinandertreffen und ihre Teams im direkten Duell testen. Alternativ stehen sogenannte Holo-Arena-Tische zur Verfügung, an denen Kämpfe in holografischer Umgebung stattfinden. Mit Iteration: Oceanus hält zudem ein neuer NPC Einzug. Der Sammler bietet tägliche Herausforderungen, bei denen Spieler weltweit in identischen Szenarien antreten können. Das Begleiter-Limit wurde von 18 auf 30 erhöht, sodass Spieler noch mehr Kreaturen sammeln können. Ein neuer Analysemodus hilft dabei, potenzielle Kampfwerte bereits bei wilden Tieren zu erkennen. Alle weiteren Inhalte finden sich auf der offiziellen Webseite.