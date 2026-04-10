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Am 08. April 2026 wurde das Erstlingswerk des Studios Liquid Swords veröffentlicht. Die Macher fungieren hier als Publisher und Entwickler in einem. Auch wenn es das erste Spiel des Teams ist, handelt es sich zum Teil um Branchenveteranen. So wurde das Studio 2020 von Christofer Sundberg gegründet. Dieser hat zuvor auch die Avalanche Studios ins Leben gerufen. Vielen Spielern ist vorwiegend deren Just-Cause-Reihe ein Begriff. Auch Jagd-Simulationen wie The Hunter und The Angler stammen von Avalanche.

Umso größer waren die Erwartungen an das erste Spiel von Sundbergs neuem Studio. Samson setzt auf ein ähnliches Spielprinzip wie die GTA-Reihe. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Verbrechers, der sich zu Fuß oder in verschiedenen Fahrzeugen mit viel Gewalt an die Spitze der Stadt kämpfen will. In Samson ist das der namensgebende Protagonist Samson McCray, der in seine Heimatstadt Tyndalston zurückkehrt. Ganz klischeehaft wurde er nach einem gescheiterten Coup hingehängt und saß einige Zeit im Gefängnis.

Nun hat Samson bei den falschen Leuten hohe Schulden und tut alles, um an Geld zu kommen. Dabei meldet das Spiel an jedem neuen Tag, wie viel Geld Samson verdienen muss, damit seine Schulden und deren Zinsen nicht weiter ansteigen. Insgesamt muss er 100.000 US-Dollar zurückzahlen. Begehen die Spieler Verbrechen, werden sie von der Polizei gejagt. Ein großer Unterschied zu GTA ist allerdings, dass Samson auf Nahkampf setzt. Schusswaffen kann er keine tragen. Dafür hat er einen Skilltree um seine Fähigkeiten zu verbessern.

Das Open-World-Abenteuer hat die Erwartungen der Fans jedoch bislang nicht erfüllt. Sowohl auf metacritic, als auch auf Steam schneidet der Titel in den Bewertungen nicht gut ab. Während man auf Steam noch auf einen Durchschnitt von Ausgeglichen bei über 1.100 Bewertungen kommt, steht der Metascore auf 48. Kritisiert werden vor allem eine zu flache Story und zu simple und repetitive Aufgaben. Wer sich trotzdem selbst ein Bild machen möchte, kann Samson auf Steam zum Preis von 24,99 Euro erwerben.