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Mit Pokémon Champions ist gerade erst der neueste Beitrag zum Pokémon-Franchise erschienen. Als das Free-to-Play-Spiel 2025 angekündigt wurde, erinnerte der Titel viele Fans an den N64-Klassiker Pokémon Stadium von 1999. Während das Original allerdings als Vollpreis-Spiel verkauft wurde, hat man nun den kostenlosen Ansatz gewählt.

Am 08. April 2026 ist Pokémon Champions nun auf der Nintendo Switch und Switch 2 gestartet. Viele Fans, die auf den Release gewartet hatten, zeigen sich nun aber enttäuscht. Ein großer Kritikpunkt dabei ist der technische Zustand des Spiels. Besonders ärgerlich ist für viele, dass der Titel selbst im stationären Modus der Konsole nur auf 30 Bildern pro Sekunde läuft. Hinzu kommen Klagen über schlechte Menüs.

Das zweite Problem sehen viele Spieler im Umfang des Spiels. Verfügbar sind nur 185 von mittlerweile über 1.000 Pokémon. Auch sind keine privaten Lobbys verfügbar. Wichtige Gegenstände, die in den Stadium-Spielen verfügbar waren, fehlen aktuell ebenfalls. Einen lokalen Multiplayer sucht man ebenfalls vergebens. Stattdessen setzt man auf ein Monetarisierungs-System, wie es für Free-to-Play typisch ist. Spieler können sich für 6,99 Euro einen Battle Pass zulegen und eine jährliche Mitgliedschaft kostet 49,99 Euro. Da es sich aber um ein Live-Service-Game handelt, bleibt zu hoffen, dass Nintendo hier noch die erhofften Inhalte per Patch nachliefert.