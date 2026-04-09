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Microsofts Strategie-Reihe Age of Empires umfasst mittlerweile vier Hauptteile. Der neueste Teil, Age of Empires IV, ist mittlerweile schon einige Jahre auf dem Markt. Seit Release im Oktober 2021 versorgen die Entwickler den Titel regelmäßig mit Updates und neuen Inhalten. So erschienen bisher drei kostenpflichtige Erweiterungen. Mit Yue Fei’s Legacy soll im Mai der vierte DLC erscheinen.

Mit der neuen Erweiterung erwartet die Fans ein epischer Ausflug in die Geschichte Chinas. Im Mittelpunkt steht der namensgebende Feldherr Yue Fei, der im 12. Jahrhundert die Song-Dynastie gegen die vorrückenden Truppen der Jin-Dynastie verteidigt. Es wartet eine neue Kampagne rund um diesen historischen Konflikt. Im Zentrum der Handlung steht der Fall des Nordens, der zur Gefangennahme des kaiserlichen Hofes führt. Während das Reich ins Wanken gerät, übernehmen Yue Fei und Kommandant Han Shizhong die Aufgabe, einen jungen Prinzen in Sicherheit zu bringen.

Neben der neuen Kampagne bringt die Erweiterung auch die Jin-Dynastie als vollständig spielbare Zivilisation ins Spiel. Diese spielt sich sehr aggressiv und mobil. Ihre Stärke soll auf drei zentralen Elementen basieren. Das Pferde-Grasland erhöht in Kombination mit Ställen die Militärproduktion und sorgt für eine stetige Versorgung mit Kavallerie. Abgesandte ermöglichen es, neutrale Siedlungen zu unterwerfen und daraus wirtschaftliche sowie militärische Vorteile zu ziehen. Im späteren Spielverlauf sorgt der Einsatz von Schießpulver für Zerstörung bei Belagerungsschlachten.

Spieler können ihr Reich durch berittene Dorfbewohner und tributpflichtige Siedlungen erweitern. Auch auf Einheitsebene gibt es Nachschub. Der berittene Grenadier verursacht Flächenschaden aus sicherer Distanz. Die Eisenpagode fungiert als schwer gepanzerte Elitekavallerie. Ergänzt wird das Arsenal durch den Eruptor. Dieser ist eine Schießpulvereinheit mit kurzer Reichweite.

Die Jin-Dynastie steht auch im Gefechts- und Mehrspielermodus zur Verfügung. Zusätzlich erwarten Spieler vier neue Karten sowie zwei neue Biome, darunter windgepeitschte Graslandschaften, fruchtbare Flusstäler und eisige Hochplateaus. Die Erweiterung kann aktuell zum reduzierten Preis von 12,74 Euro auf Steam vorbestellt werden. Normalpreis sind 14,99 Euro. Yue Fei’s Legacy erscheint am 7. Mai 2026. Zum Spielen ist natürlich das Hauptspiel Age of Empires IV erforderlich.