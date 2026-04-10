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Schon 2024 kündigte der deutsche Publisher Daedalic The Occultist an. Für die Entwicklung war das Studio DALOAR zuständig. Nach zwei Jahren in der Entwicklung ist das Horror-Spiel nun am 08. April 2026 auf Steam erschienen. Als besonderes Highlight konnten die Entwickler Doug Cockle als Sprecher der Hauptfigur Alan Rebels gewinnen. Fans der Witcher-Reihe dürfte Cockle als englische Stimme von Geralt bekannt sein.

Bei The Occultist handelt es sich allerdings eher um einen Walking Simulator als um einen Actionkracher. Spieler erwartet somit eher entspannter Grusel statt Schießereien. Bewaffnet ist Rebels auch nur mit einem Pendel. Dieses hat einige magische Fähigkeiten, mit deren Hilfe wir Rätsel lösen können. So lässt sich die Zeit damit an bestimmten Punkten zurückdrehen. An anderer Stelle lassen sich verborgene Pfade sichtbar machen oder Ratten und Krähen kontrollieren.

Die Story schickt die Spieler in der Egoperspektive auf die Insel Godstone. Dort ist der Vater von Protagonist Alan verschwunden. Die ganze Insel scheint verlassen zu sein und die Spieler erwarten verschiedene Level im typischen Horror-Setting. Mit dabei sind ein gruseliger Wald, ein Labyrinth und natürlich ein Herrenhaus.

Der Titel konnte auch bereits unter anderem auf der GDC und bei der devcom Preise gewinnen. Wer sich für The Occultist interessiert, kann sich The Occultist auf Steam zulegen. Dort ist das Spiel noch bis zum 22. April 2026 um zehn Prozent auf 26,99 Euro reduziert. Der Normalpreis liegt bei 29,99 Euro.