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Microsoft startet ein neues Update für das Achievement-System auf Xbox, das zunächst ausgewählten Teilnehmern des Xbox-Insider-Programms zur Verfügung gestellt wird. Die Änderungen konzentrieren sich auf eine visuelle Überarbeitung sowie erweiterte Funktionen zur Verwaltung und Darstellung von Spielerfolgen.

Ein zentraler Bestandteil ist die technische Neugestaltung der Achievement-Benachrichtigungen. Diese wurden grafisch überarbeitet und nutzen neue Icons sowie Animationen, die beim Freischalten von Erfolgen ausgelöst werden. Zusätzlich passen sich die Benachrichtigungen dynamisch an die individuell gewählte Systemfarbe an, wodurch eine stärkere Personalisierung möglich ist. Die Anpassungen betreffen sowohl klassische als auch seltene Achievements und zielen auf eine konsistentere visuelle Darstellung innerhalb der Benutzeroberfläche ab.

Ergänzt wird das Update durch neue Optionen zur Organisation der eigenen Achievement-Historie. Nutzer können künftig einzelne Spiele aus ihrer öffentlich sichtbaren Liste ausblenden. Technisch fließen die ausgeblendeten Titel weiterhin in die Gesamtwertung des Gamerscores ein, die Funktion wirkt sich ausschließlich auf die Darstellung im Profil aus und erlaubt so eine gezieltere Präsentation ausgewählter Inhalte.

Eine weitere Neuerung betrifft das Hervorheben vollständig abgeschlossener Spiele. Titel, bei denen alle verfügbaren Erfolge freigeschaltet wurden, werden künftig visuell markiert. Diese Kennzeichnung wird durch zusätzliche Filteroptionen begleitet, die eine erleichterte Anzeige von abgeschlossenen Spielen oder ausgeblendeten Inhalten ermöglichen sollen. Damit soll die Navigation innerhalb der Achievement-Listen vereinfacht und der Zugriff auf relevante Informationen beschleunigt werden.

Die Änderungen sind Teil einer schrittweisen Weiterentwicklung des Achievement-Systems, bei der sowohl die Benutzeroberfläche als auch die zugrunde liegenden Anzeige- und Filtermechanismen angepasst werden. Ziel ist es, Fortschritte und Meilensteine transparenter darzustellen und gleichzeitig mehr Kontrolle über die eigene Profilansicht zu ermöglichen.

Der Rollout erfolgt zunächst gestaffelt innerhalb des Insider-Programms, bevor die Funktionen zu einem späteren Zeitpunkt allen Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Parallel dazu sammelt Microsoft Feedback aus der Community, um die neuen Features weiter anzupassen und zusätzliche Verbesserungen zu entwickeln.