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Mit dem Start der Vorbestellungen für das Gothic 1 Remake hat Publisher THQ Nordic die finalen PC-Systemanforderungen veröffentlicht. Deutlich wird, dass das Remake technisch in die Moderne katapultiert wird, dabei aber mit seinen Anforderungen noch moderat bleiben.

Als technische Basis dient die Unreal Engine 5. Entsprechend fallen die Mindestanforderungen vergleichsweise hoch aus. Gefordert werden unter anderem ein Prozessor auf dem Niveau eines Ryzen 5 1600X oder Core i7-7700K sowie 16 GB Arbeitsspeicher. Bei der Grafik setzt das Spiel mindestens eine Geforce GTX 2070 oder eine Radeon RX 6700 XT mit jeweils 8 GB an Videospeicher voraus.

Für höhere Einstellungen steigen die Anforderungen etwas weiter an. Empfohlen werden leistungsstärkere Grafikkarten wie eine Geforce RTX 3070 Ti oder eine Radeon RX 6800 XT, jeweils mit 12 Gigabyte VRAM. Diese Konfigurationen deuten darauf hin, dass insbesondere die Grafikberechnung und Speicherbandbreite eine zentrale Rolle spielen, etwa für hochauflösende Texturen, komplexe Beleuchtung und dichte Vegetation. Der Arbeitsspeicher bleibt auch in dieser Kategorie bei 16 Gigabyte, während der benötigte Speicherplatz auf der Festplatte mit 60 GB angegeben wird.

Die Hardwareanforderungen spiegeln die technische Neuausrichtung des Spiels wider. Das Remake übernimmt zwar die Grundstruktur des Originals, modernisiert jedoch zentrale Systeme wie Kampfdynamik, Steuerung und Weltgestaltung. Die offene Spielwelt wird dabei allerdings deutlich detaillierter umgesetzt.

Entwickelt wird das Projekt von Alkimia Interactive in Spanien. Inhaltlich bleibt die Ausgangssituation erhalten: Spieler übernehmen die Rolle eines namenlosen Helden in der abgeschotteten Minenkolonie des Königreichs Myrtana, in der verschiedene Fraktionen um Einfluss konkurrieren.

Die Veröffentlichung ist für den 5. Juni 2026 geplant und erfolgt neben dem PC auch für aktuelle Konsolen. Für PC-Spieler steht bereits eine Demo über Plattformen wie Steam und GOG zur Verfügung. Die Systemanforderungen zeigen dabei, dass das Remake auf eine moderne Mittel- bis Oberklasse-Hardware abzielt und die Möglichkeiten aktueller Technologien umfassend nutzen möchte.