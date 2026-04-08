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Das Entwicklerstudio CD Projekt Red veröffentlicht ein technisches Upgrade für Cyberpunk 2077 auf der PlayStation 5 Pro. Der Patch, der am 8. April 2026 erscheint, konzentriert sich dabei ausschließlich auf die Weiterentwicklung der Rendering-Technologien und bringt keine neuen Inhalte ins Spiel.

Im Mittelpunkt steht die Integration von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), einer KI-basierten Upscaling-Technologie. Das Verfahren analysiert einzelne Bildpunkte und rekonstruiert daraus eine höher aufgelöste Darstellung. Dadurch lässt sich eine höhere visuelle Qualität erreichen, während gleichzeitig stabile Bildraten erhalten bleiben können.

Parallel dazu wird das Raytracing-System erweitert. Neu etwa ist die Unterstützung für BVH8, eine optimierte Beschleunigungsstruktur für Raytracing-Berechnungen. Diese Technik verbessert die Effizienz bei der Verarbeitung von Lichtstrahlen und ermöglicht präzisere Darstellungen von Reflexionen, Schatten und globaler Beleuchtung. Besonders in komplexen Szenen mit vielen Lichtquellen soll so eine stabilere und konsistentere Bildausgabe ermöglicht werden.

Das Update führt zudem mehrere Grafikmodi ein, die unterschiedliche technische Prioritäten setzen. Der Raytracing-Pro-Modus aktiviert sämtliche verfügbaren Effekte gleichzeitig, darunter Reflexionen, Ambient Occlusion, Skylight-Beleuchtung sowie dynamische Schatten und Emissionen. In diesem Modus wird eine Zielbildrate von 40 Bildern pro Sekunde mit variabler Bildwiederholrate erreicht, während ohne VRR 30 Bilder pro Sekunde angestrebt werden.

Der Performance-Modus legt den Fokus auf möglichst hohe Frameraten und kann auf entsprechenden Displays bis zu 90 Bilder pro Sekunde erreichen. Dabei soll ein Großteil der visuellen Qualität erhalten bleiben, da das KI-Upscaling die reduzierte interne Auflösung ausgleicht. Ergänzt wird dies durch einen klassischen Raytracing-Modus, der ausgewählte Effekte aktiviert und auf eine stabile Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde ausgelegt ist.

Insgesamt kombiniert das Update mehrere aktuelle Ansätze der Echtzeitgrafik. KI-gestütztes Upscaling, effizientere Raytracing-Strukturen und variable Framerate-Ziele greifen ineinander, um die vorhandene Hardware besser auszunutzen. Der Patch stellt damit eine technische Optimierung dar, die insbesondere die Darstellung und Performance auf der leistungsstärkeren Konsole verbessern will.