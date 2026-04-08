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Für S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Test) wurde ein weiteres Inhaltsupdate angekündigt, das noch vor der ersten großen Story-Erweiterung "Cost of Hope" erscheinen soll. Unter dem Titel "Sealed Truth" erhalten Spieler ein kostenloses Update, das als inhaltlicher Prolog fungiert und gleichzeitig neue Spielbereiche sowie zusätzliche narrative Elemente integrieren will.

Im Zentrum des Updates steht dabei die vollständige Erschließung des X-18-Labors, einer berüchtigten Forschungsanlage innerhalb der Spielwelt. Technisch erweitert das Update bestehende Levelstrukturen, indem zuvor unzugängliche Bereiche freigeschaltet und mit neuen Interaktionen versehen werden. Das Labor ist bekannt für seine dichte Atmosphäre und kombiniert enge Innenräume mit dynamischen Bedrohungsszenarien durch Mutanten und Umwelteinflüsse.

Die Erweiterung der Spielumgebung geht dabei mit Anpassungen an der Levelarchitektur einher. Neue Abschnitte im X-18-Labor sind so gestaltet, dass sie Erkundung, Ressourcenmanagement und Gefechte miteinander verbinden. Dabei kommen bestehende Gameplay-Systeme wie Beleuchtung, Sounddesign und KI-Verhalten stärker zur Geltung, um eine kontinuierliche Spannungskurve zu erzeugen. Gegner sollen situativ auf Bewegungen und Geräusche reagieren können, während begrenzte Sichtverhältnisse die Navigation zusätzlich beeinflussen wollen.

Neben den strukturellen Erweiterungen integriert "Sealed Truth" auch neue narrative Inhalte. Das Update fungiert als direkte Brücke zur kommenden Erweiterung S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope und liefert zusätzliche Hintergrundinformationen zu offenen Handlungssträngen. Die Handlung soll dabei über neue Dialoge, Dokumente und Ereignisse innerhalb der Spielwelt vermittelt werden, ohne die grundlegende Spielmechanik zu verändern.

Das kostenlose Update "Sealed Truth" soll noch im April erscheinen und dient als technische und erzählerische Vorbereitung auf die größere Erweiterung im Sommer. Ein konkretes Datum hat GSC Game World allerdings nicht verraten.