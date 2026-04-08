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Ein paar Wochen vor der Veröffentlichung der Erweiterung Diablo 4: Lord of Hatred gewährt ein neues, ausführliches Gameplay-Video Einblicke in die neuen Inhalte. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Klasse des Paladins, deren Spielweise erstmals in einer längeren Spielsitzung zu sehen ist. Die gezeigten Szenen umfassen sowohl erste Kampfeindrücke als auch einen Bosskampf, der in der neuen Story-Erweiterung angesiedelt ist.

Die Erweiterung baut die Struktur von Diablo IV um mehrere zentrale Elemente aus. Neben einer neuen Handlung rund um das Große Übel Mephisto wird das Klassensystem erweitert. Mit dem Paladin und dem Hexenmeister kommen zwei zusätzliche spielbare Archetypen hinzu, die unterschiedliche Kampfstile und Fähigkeiten einführen. Während der Paladin auf defensive Fähigkeiten, Auren und direkte Nahkampfangriffe setzt, erweitert der Hexenmeister das Spektrum um stärker magieorientierte Mechaniken.

Das gezeigte Gameplay verdeutlicht dabei, dass der Paladin auf eine Kombination aus Flächenangriffen, Schadensreduktion und unterstützenden Effekten ausgelegt ist. Fähigkeiten werden offenbar in schnellen Abfolgen kombiniert, wodurch ein flüssiger Kampfrhythmus entsteht. Gleichzeitig zeigen die Bosskämpfe eine höhere Anforderung an Positionierung und Timing, was auf eine Anpassung der Kampfdynamik hindeutet.

Auch die neue Region Skovos wird im Video erstmals ausführlicher dargestellt. Neben den inhaltlichen Erweiterungen wurden zentrale Spielsysteme überarbeitet. Das Loot-System erhält eine grundlegende Anpassung und orientiert sich stärker an früheren Serienablegern, namentlich Diablo 2. Gegenstände niedrigerer Qualitätsstufen können künftig mit sogenannten Großen Affixen ausgestattet sein, wodurch sie auch im späteren Spielverlauf relevanter bleiben sollen. Diese Änderung will die bisherige Dominanz legendärer Gegenstände reduzieren und die Vielfalt der Ausrüstung weiter erhöhen.

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Darüber hinaus wird die Progression neu strukturiert. Zwölf Qualstufen sollen langfristige Skalierung ermöglichen und gleichzeitig Balanceprobleme reduzieren, die zuvor durch wiederholte Anpassungen einzelner Klassen entstanden sind. Ziel ist ein stabileres Fortschrittssystem, das weniger Eingriffe durch nachträgliche Änderungen erfordert.

Die Erweiterung erscheint am 28. April 2026 für mehrere Plattformen, darunter PC sowie aktuelle und vorherige Konsolengenerationen.