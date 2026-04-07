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Abo-Dienste erfreuen sich mittlerweile in allen Bereichen des täglichen Lebens großer Beliebtheit. Neben diversen Streaming-Abos nutzen viele Spieler Angebote im Bereich Gaming. Angebote finden sich hier von vielen Seiten. Publisher wie EA und Ubisoft haben etwa ihr eigenes Programm. Auch der Game Pass von Microsoft erfreut sich großer Beliebtheit.

Mit dem Indie Pass will die Seite Indie.io nun ein ähnliches Programm für kleine Indie-Spiele anbieten. In der Ankündigung sprechen die Macher von einem kuratierten Katalog aus Spielen, die von verschiedenen Indie-Studios stammen. Auf der eigenen Webseite wird damit geworben, dass Spieler für 6,99 US-Dollar im Monat Zugriff auf etliche Titel erhalten sollen. Los geht es am 13. April 2026 mit einem Angebot aus 70 Titeln.

Typisch Indie sind die meisten der enthaltenen Titel eher unbekannt. Wer sich für das Genre interessiert, kennt vielleicht einige Beiträge wie etwa das Zombie-Survival-Spiel HumanitZ. Die angebotenen Spiele stammen aus dem Katalog des Publishers indie.io. Langfristig sollen aber noch weitere Entwickler für die Plattform gewonnen werden.

Wer seine Spiele dort anbietet, verdient Geld, basierend darauf, wie viel Zeit Abonnenten mit den jeweiligen Spielen verbringen. Die Reaktionen auf dieses Zahlsystem fallen allerdings eher verhalten aus. In den sozialen Medien häuft sich die Kritik an dem neuen Abo. Viele befürchten, dass die Bezahlung nach Spielzeit Spiele begünstigen könnte, die auf endlose Beschäftigung statt Qualität ausgelegt sind. Hinzu kommen die üblichen Bedenken, dass man die Spiele bei diesem Modell nicht besitzt, sondern nur zeitlich befristet nutzen kann. Viele stellen auch die Frage in den Raum, ob es nicht sinnvoller wäre, die ohnehin meist preiswerten Indie-Spiele direkt zu kaufen, statt den Entwicklern ihren Lohn über Dritte zukommen zu lassen.

Befürworter geben hingegen an, dass das Abo besonders den kleinen Entwicklern die Sichtbarkeit bietet, die sie auf Plattformen wie Steam nicht erhalten. Wenn ein Spiel keinen starken Launch hinlegt, könnte es sonst Monate dauern, bis es Aufmerksamkeit bekommt. Das Unternehmen zeigt sich überzeugt, dass ihr Indie Pass den Verkauf von Spielen nicht negativ beeinflussen wird.