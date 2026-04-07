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Publisher Playstack und das Entwicklerstudio Cold Symmetry haben erstmals umfangreiche Gameplay-Szenen zu Mortal Shell II präsentiert. In einem rund zwölfminütigen Showcase gewährt das Team einen ersten Einblick in die Spielmechaniken, die Welt und die neuen spielbaren Charaktere. Der Clip kann auf YouTube angesehen werden.

Im Mittelpunkt des Gameplay-Reveals stehen drei unterschiedliche Shells, oder Hüllen. So werden die spielbaren Charaktere der Reihe genannt. Tiel, der Altardiener, Eredrim, der Verehrenswerte und Proxima, die Brutsucherin werden vorgestellt. Jede dieser Hüllen bringt ihren eigenen Kampfstil und individuelle Fähigkeiten mit. Das Video zeigt, wie sich die drei Figuren durch eine Spielwelt bewegen, die von grotesken Kreaturen und verzerrten Landschaften geprägt ist.

Statt der begrenzten, sumpfigen Gebiete aus dem Vorgänger erwartet Spieler diesmal eine kompakte, aber offene Welt. Diese ist bewusst dicht gestaltet und setzt auf miteinander verwobene Areale, die sowohl Erkundung als auch Orientierung herausfordernd machen sollen. Ein zentrales Element bleibt das bekannte Shell-System. Über die Spielwelt verstreut finden sich die Körper gefallener Krieger, die übernommen werden können. Jede Shell bietet eigene Stärken, Fähigkeiten und Hintergrundgeschichten, die durch das Sammeln verlorener Erinnerungen weiter vertieft werden.

Kämpfe sollen intensiver und dynamischer ausfallen, da auf eine klassische Ausdauerbegrenzung verzichtet wird. Stattdessen stehen verschiedene taktische Optionen zur Verfügung, um Gegner zu durchbrechen und kritische Treffer zu landen. Das jetzt veröffentlichte Gameplay ist die erste größere Präsentation seit der Enthüllung des Spiels im Rahmen des Summer Game Fest 2025. Neben der digitalen Version kündigte Playstack außerdem die Mortak Shell II: Revered Edition an. Diese Sammleredition für die PlayStation 5 enthält unter anderem ein Artbook, ein Steelcase sowie limitierte Fine-Art-Prints in einer speziellen Collector’s Box. Mortal Shell II erscheint noch 2026 für PC sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.