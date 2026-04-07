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Mit "No Man Left Behind" erhält Commandos: Origins seinen zweiten DLC. Publisher Kalypso Media und Entwickler Claymore Game Studios liefern damit eine neue Story-Erweiterung für das Spiel, das im April 2025 erschien. Die neuen Inhalte sollen eine zentrale Lücke der Hauptkampagne schließen. Der DLC erscheint am 28. April 2026 für PC, Xbox Series X/S sowie PlayStation 4 und 5.

Im Mittelpunkt der Erweiterung steht die Gefangennahme von Jack O’Hara, besser bekannt als der Green Beret. Die Handlung spielt im besetzten Frankreich, wo O’Hara während einer Mission hinter feindlichen Linien in deutsche Gefangenschaft gerät. Spieler starten in seiner Rolle in die erste Mission. Diese scheitert und der Beret wird gefangen genommen. Im Anschluss warten weitere bekannte Mitglieder des Commandos-Teams. Thomas the Sapper Hancock, Francis T. the Sniper Woolridge und Rene the Spy Duchamp treten zur Rettung an.

Der DLC umfasst insgesamt vier neue Missionen, die Spieler durch unterschiedliche Szenarien führen. Dazu zählen dicht bewaldete Gebiete, schwer befestigte Berganlagen sowie ein stark gesichertes deutsches Hauptquartier. Neben der Rettungsaktion spielt auch die Suche nach Informationen eine zentrale Rolle. Diese sollen letztlich zur Sabotage eines Prototyps für eine neue deutsche Superwaffe führen. Mit dem DLC wird außerdem ein neuer Gegnertyp eingeführt. Der Funker kann beim Ausschalten einen globalen Alarm auslösen, sofern seine Kommunikationswege nicht zuvor unterbrochen wurden. Spieler müssen daher gezielt Signalverstärker lokalisieren und deaktivieren, bevor sie angreifen.

No Man Left Behind erscheint am 28. April 2026 zum Preis von 14,99 Euro. Zum Start wird der DLC unter anderem auf Steam für begrenzte Zeit um zehn Prozent rabattiert. Zum Spielen ist das Hauptspiel erforderlich. Dieses kann aktuell zum Preis von 49,99 Euro erworben werden.