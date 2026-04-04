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Mit Saison Null soll The Elder Scrolls Online laut den Entwicklern in ein neues Kapitel starten. Nachdem das Spiel bereits 2014 gestartet ist, soll das neue Season-System jetzt eine Vielzahl an Gameplay-Features, Systemen und Verbesserungen erhalten, die für alle aktiven Spieler kostenlos verfügbar sind. Ein zusätzlicher Kauf ist nicht erforderlich. Optionale Premium-Inhalte sind jedoch kostenpflichtig.

Die Einführungssaison ist am 2. April 2026 mit einer ersten Welle an Inhalten gestartet. Dazu zählen umfassende Überarbeitungen der Drachenritter-Klasse sowie der Zweihänder-Fertigkeitslinie. Neben spielerischen Anpassungen wurden auch Animationen, Effekte und Sounds modernisiert. Parallel dazu liefert Update 49 zahlreiche Komfortverbesserungen, etwa kostenlose Neuverteilungen direkt über die Benutzeroberfläche sowie neue, mit Gold kaufbare Reittiere.

Neu ist außerdem der Goldküsten-Basar, ein Belohnungsshop, in dem Spieler über sogenannte Handelsbarren Zugriff auf wechselnde Sammel-Items erhalten. Ebenfalls eingeführt wurden die Tamrielfolianten. Dieses Fortschrittssystem, bei dem durch abgeschlossene Herausforderungen Punkte verdient werden, bietet Zugriff auf neue Belohnungen, die damit freigeschaltet werden können. Der erste Foliant namens Morgenlicht und Abendlicht ist ab jetzt verfügbar und läuft bis zum 8. Juli 2026.

Im weiteren Verlauf der Saison folgen zusätzliche Highlights. Vom 29. April bis 17. Juni öffnet das Ereignisgebiet Nachtmarkt. In dem zeitlich begrenzten PvE-Gebiet im Reich des Vergessens können sich Spieler einer von drei Fraktionen anschließen und neue Quests sowie Belohnungen freischalten. Mit Update 50 am 8. Juni 2026 wird die zweite große Content-Welle veröffentlicht. Diese bringt unter anderem ein neues Veteranensystem für PvP-Modi, Klassenmeisterschaft-Fähigkeiten sowie eine überarbeitete Werwolf-Fertigkeitslinie. Das neue System der Herausforderungsschwierigkeit erlaubt Spielern, den Schwierigkeitsgrad von Open-World-Inhalten und Quests individuell anzupassen.

Begleitend zur gesamten Saison sind zudem zahlreiche Events und Kampagnen geplant, darunter das Jubiläumsevent sowie spezielle goldene Vorhaben. Alle Informationen zum neuen Season-System finden sich auch auf der offiziellen Webseite.