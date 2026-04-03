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Gaming-Livestreams und Let’s Plays haben sich in Deutschland zu einem festen Bestandteil digitaler Unterhaltung entwickelt und erreichen inzwischen ein Millionenpublikum. Rund 23 Millionen Menschen ab 16 Jahren verfolgen laut einer Untersuchung des Verband Game entsprechende Inhalte auf Plattformen wie Twitch oder YouTube, was etwa einem Drittel der Bevölkerung entspricht. Die Formate verbinden dabei klassische Videoinhalte mit interaktiven Elementen und unterscheiden sich damit technisch deutlich von linearen Medienangeboten.

Besonders ausgeprägt ist die Nutzung bei jüngeren Zielgruppen. In der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen greifen 63 % regelmäßig auf Gaming-Videoinhalte zurück. Auch bei den 25- bis 34-Jährigen liegt der Anteil mit 57 % noch auf einem hohen Niveau, während er mit zunehmendem Alter deutlich abnimmt. Die technische Affinität dieser Nutzergruppen spiegelt sich auch in der Nutzung unterschiedlicher Endgeräte wider, von Desktop-PCs über Konsolen bis hin zu mobilen Geräten.

Die Produktionsumgebungen der Streamenden sind dabei zunehmend professionalisiert. Dies lässt sich an hochwertigen Mikrofonen, dedizierten Capture-Karten und leistungsfähiger Streaming-Software erkennen. Hinzu kommen Funktionen wie Szenenwechsel, Overlays und automatisierte Benachrichtigungen, die direkt in die Streaming-Software integriert sind und den Ablauf strukturieren können. Diese technischen Werkzeuge tragen dazu bei, dass Streams nicht nur als einfache Spielübertragungen, sondern als eigenständige Medienformate wahrgenommen werden.

Ein weiterer Aspekt ist die Reichweite und Wirkung der Inhalte. Rund 17 Millionen Menschen in Deutschland sind demnach bereits über Gaming-Streams auf neue Spiele oder andere Produkte aufmerksam geworden. Die Kombination aus visueller Darstellung, direkter Kommentierung und Interaktion erhöht dabei die Wahrnehmung und kann Kaufentscheidungen beeinflussen. Technisch wird dies durch die Einbindung von Links, Echtzeit-Empfehlungen und plattformseitigen Monetarisierungsfunktionen unterstützt.

Die Bedeutung der Formate zeigt sich auch daran, dass sie zunehmend von anderen Akteuren genutzt werden. Andere Medienangebote, wie etwa die Tagesschau, experimentieren zunehmend mit eigenen Livestreams, um neue Zielgruppen zu erreichen. Auch politische Akteure greifen auf die Plattformen zurück, etwa Robert Habeck, der im Rahmen eines Wahlkampfs in einem Gaming-Stream auftrat.

Insgesamt zeigt sich, dass Gaming-Livestreams und Let’s Plays nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch inzwischen eine eigenständige Mediengattung darstellen. Die Verbindung aus Echtzeitübertragung, interaktiven Schnittstellen und skalierbarer Infrastruktur schafft dabei ein Format, das klassische Medienstrukturen ergänzt und insbesondere bei jüngeren Nutzergruppen fest etabliert ist.