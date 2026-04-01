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Mit Boxroom ist ein ungewöhnliches PC-Projekt angekündigt, das ein nostalgisches Gefühl in die Gaming-Welt zurückbringen will. Ziel von Boxroom ist es nämlich, digitale Spielebibliotheken in eine visuell greifbare Form zu überführen, sprich, in eine digitale Spielverpackung. Damit adressiert die Anwendung vor allem Nutzer, die sich noch an das Sammeln von physischen Datenträgern und Verpackungen erinnern und daran einen emotionalen Wert knüpfen.

Im Zentrum steht eine Kombination aus Einrichtungs- und Sammelsimulation. Nutzer gestalten eigene Räume mit Regalen, Möbeln und Dekorationselementen, während die integrierte Spielebibliothek automatisch mit den vorhandenen Spieletiteln synchronisiert wird. Diese erscheinen nicht als Listen oder Kacheln, sondern als dreidimensionale Boxen, die sich visuell an klassischen PC-Spielverpackungen orientieren. Dabei kommen stilisierte Darstellungen zum Einsatz, die Covergrafiken sowie ergänzende Inhalte wie Screenshots integrieren.

Das es allein mit dem Füllen eines digitalen Raumes nicht getan ist, war auch den Entwickler klar. So fungiert Boxroom zusätzlich auch als Launcher. Die Titel lassen sich aus der virtuellen Umgebung heraus starten, wodurch die Anwendung als alternative Benutzeroberfläche fungiert. Anstelle der typischen Auflistung ist dem Spielerlebnis die räumliche Navigation vorgeschaltet, bei der Inhalte durch Bewegung im virtuellen Raum organisiert und aufgerufen werden.

Auf komplexe grafische Effekte oder hohe Hardwareanforderungen verzichten die Entwickler bewusst. Der Fokus liegt auf einer stabilen Darstellung der Inhalte, einer flüssigen Navigation sowie der konsistenten Integration der Bibliotheksdaten. So soll das System auch auf durchschnittlicher PC-Hardware ohne Einschränkungen nutzbar bleiben.

Mit Boxroom wird die eigene Spiele-Sammlung nicht mehr nur verwaltet, sondern bewusst arrangiert und erkundet - eben so, wie es früher üblich war. Eine Demo-Version ist bereits verfügbar. Der Start in den Early Access ist für das zweite Quartal 2026 vorgesehen. Angaben zu Preisstruktur oder Geschäftsmodell liegen bislang nicht vor.