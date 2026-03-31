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Beim kanadischen Entwicklerstudio Eidos Montreal kommt es erneut zu umfangreichen Einschnitten. Mehr als 100 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz, insgesamt sollen 124 Stellen gestrichen werden. Die Maßnahme ist Teil einer weiteren Restrukturierung, die das Studio mit veränderten Projektanforderungen und Anpassungen in Produktions- und Supportstrukturen begründet.

Das Studio, bekannt für technisch aufwendige Titel wie Shadow of the Tomb Raider und Marvel’s Guardians of the Galaxy, arbeitet traditionell an komplexen Singleplayer-Erfahrungen mit starkem Fokus auf Grafik, Leveldesign und narrativer Inszenierung. Solche Projekte erfordern große Teams, lange Entwicklungszyklen und eine eng verzahnte Pipeline aus Engine-Technologie, Asset-Produktion und Gameplay-Systemen. Änderungen an Projektumfang oder Ausrichtung wirken sich entsprechend direkt auf Personalbedarf und Ressourcenplanung aus.

Hintergrund der Entwicklung dürften unter anderem interne Projektverschiebungen und eingestellte Produktionen sein. Branchenberichten zufolge wurden in den vergangenen Jahren mehrere Projekte nicht weiterverfolgt, darunter Konzepte für ein neues Spiel im Deus Ex-Universum, ein Action-Rollenspiel mit Vampir-Thematik sowie ein möglicher Neustart der Marke Legacy of Kain.

Im Zuge der aktuellen Maßnahmen verlässt auch Studioleiter David Anfossi das Unternehmen. Ein Nachfolger wurde bislang nicht benannt, ein Übergangsplan befindet sich aber laut Studio in Vorbereitung. Ob der Führungswechsel unmittelbar mit den strukturellen Anpassungen zusammenhängt, bleibt zudem offen. Aktuell soll sich Eidos Montreal auf ein neues Action-Adventure konzentrieren, das offenbar als Open-World-Titel konzipiert ist.

Die erneuten Entlassungen fügen sich in einen branchenweiten Trend ein, bei dem steigende Entwicklungskosten, längere Produktionszeiten und verändertes Nutzerverhalten zu strukturellen Anpassungen führen. Studios sind zunehmend gezwungen, ihre technischen und personellen Ressourcen stärker zu bündeln und Projekte präziser zu planen, um wirtschaftlich tragfähig zu bleiben.