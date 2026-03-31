Werbung

Rund um Kingdom Come: Deliverance 2 ist eine Debatte über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Spieleentwicklung entbrannt. Auslöser ist die Aussage eines ehemaligen Mitarbeiters von Warhorse Studios, der angibt, seine Tätigkeit als Übersetzer durch den Einsatz automatisierter Systeme verloren zu haben.

Nach eigenen Angaben war der betroffene Übersetzer mehrere Jahre an der englischen Lokalisierung des Rollenspiels beteiligt. Dazu gehörten Dialoge, Questtexte sowie Beschreibungen von Gegenständen. Gerade bei einem umfangreichen Titel wie Kingdom Come: Deliverance 2 spielt die sprachliche Umsetzung eine zentrale Rolle, da das Spiel auf einer großen Menge an Textdaten basiert, die sowohl narrative Elemente als auch spielmechanische Informationen transportieren.

Aus einem öffentlich gewordenen Beitrag auf Reddit wird deutlich, dass der Übersetzer Ende März 2026 ohne Vorwarnung entlassen worden sei. Als Begründung wurde demnach angeführt, dass seine Position künftig obsolet werde, da das Studio verstärkt auf KI-generierte Übersetzungen umschwenken wolle, um die Effizienz zu steigern und Kosten zu sparen.

Eine offizielle Stellungnahme von Warhorse Studios liegt bislang nicht vor. Entsprechend bleibt offen, ob KI künftig vollständig oder nur unterstützend in der Lokalisierung eingesetzt werden soll. In der Praxis werden solche Systeme häufig mit menschlicher Nachbearbeitung kombiniert, um Fehler zu korrigieren und stilistische Feinabstimmungen vorzunehmen.

In der Community sorgt das Thema allerdings für kontroverse Reaktionen. Neben der Frage nach möglichen Qualitätsverlusten steht vor allem die langfristige Auswirkung auf kreative Berufe im Fokus. Gleichzeitig verweisen Befürworter auf die Effizienzgewinne, die durch automatisierte Prozesse erzielt werden können.

Der Fall reiht sich in eine breitere Entwicklung ein, bei der KI zunehmend in Produktionspipelines integriert wird. Auch bei anderen Projekten, etwa Crimson Desert, wurden bereits automatisierte Verfahren getestet, teils mit gemischtem Echo. Ob sich diese Technologien künftig durchsetzen werden, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob sie die hohen qualitativen Anforderungen moderner Spieleproduktionen erfüllen können.