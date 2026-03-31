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Die Nominierten für den Deutschen Computerspielpreis 2026, kurz DCP, sind offiziell bekannt gegeben worden. Auch in diesem Jahr hat die Jury aus einer Vielzahl von Einreichungen jene Titel ausgewählt, die in den Bereichen Innovation, Spielspaß und kulturelle Relevanz besonders herausstechen. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 800.000 Euro vergeben.

In der Kategorie Bestes Deutsches Spiel treten in diesem Jahr drei sehr unterschiedliche Titel gegeneinander an. Die Städtebau-Simulation Anno 117: Pax Romana von Ubisoft Mainz, das entspannte Cozy-Game Tiny Bookshop von neoludic games sowie das narrative Detektivspiel The Darkest Files von Paintbucket Games, das sich mit der Aufarbeitung von NS-Verbrechen beschäftigt. The Darkest Files ist zudem noch in gleich vier weiteren Kategorien nominiert.

In den Kategorien Bestes Debüt und Bester Prototyp profitieren bereits die Nominierten von Preisgeldern. Neben dem finalen Sieger erhalten alle Nominierten hier eine gewisse Summe. Die Gewinner des Deutschen Computerspielpreises 2026 werden am 29. April 2026 im Herkulessaal der Münchner Residenz feierlich bekannt gegeben. Die Verleihung wird auch per Livestream übertragen. Ab dem 01. April 2026 starten wöchentliche Pre-Shows, die tiefere Einblicke in die nominierten Spiele und ihre Entwicklerteams geben sollen. In der Kategorie Spieler*in des Jahres können Fans ihre Stimme abgeben. Das Voting läuft noch bis zum 14. April 2026.

Alle Nominierten 2026 im Überblick:

Bestes Deutsches Spiel

(100.000 Euro für den Sieg, jeweils 30.000 Euro für die beiden weiteren Nominierten):

Anno 117: Pax Romana

The Darkest Files

Tiny Bookshop

Studio des Jahres (50.000 Euro):

ByteRockers‘ Games

Happy Broccoli Games

weltenbauer. Software Entwicklung

Bestes Familienspiel (40.000 Euro):

Flick Shot Rogues

Oddsparks: An Automation Adventure

Ruffy and the Riverside

Nachwuchspreis: Bestes Debüt

(60.000 Euro für den Sieg, jeweils 25.000 Euro für die beiden weiteren Nominierten):

Causal Loop

Constance

Tiny Bookshop

Nachwuchspreis: Bester Prototyp

(50.000 Euro für den Sieg, jeweils 25.000 Euro für die vier weiteren Nominierten):

Burn With Me

Cards and Cannons

Garden Ink

Heart Drive

UnderPressure

Beste Innovation und Technologie

(40.000 Euro):

Anno 117: Pax Romana

Firefighting Simulator: Ignite

How to God

Bestes Audiodesign

(40.000 Euro):

Anno 117: Pax Romana

Duck Detective: The Ghost of Glamping

EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients

Bestes Gamedesign

(40.000 Euro):

Slots & Daggers

Super Meat Boy 3D

The Darkest Files

Bestes Grafikdesign

(40.000 Euro):

Oddsparks: An Automation Adventure

The Berlin Apartment

The Darkest Files

Bestes Mobiles Spiel

(40.000 Euro):

Duck Detective: The Ghost of Glamping

MicroMacro: Downtown Detective

Ponchorado

Beste Story

(40.000 Euro):

PEPPERED

The Berlin Apartment

The Darkest Files

Bestes Serious Game

(40.000 Euro):

Pictures VR

The Darkest Files

Umfeld

Spieler*in des Jahres

(undotiert):

Copeylius

Dennsen86

Felikah

JenNyan

Bestes Internationales Spiel

(undotiert):