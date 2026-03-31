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Die Nominierten für den Deutschen Computerspielpreis 2026, kurz DCP, sind offiziell bekannt gegeben worden. Auch in diesem Jahr hat die Jury aus einer Vielzahl von Einreichungen jene Titel ausgewählt, die in den Bereichen Innovation, Spielspaß und kulturelle Relevanz besonders herausstechen. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 800.000 Euro vergeben.
In der Kategorie Bestes Deutsches Spiel treten in diesem Jahr drei sehr unterschiedliche Titel gegeneinander an. Die Städtebau-Simulation Anno 117: Pax Romana von Ubisoft Mainz, das entspannte Cozy-Game Tiny Bookshop von neoludic games sowie das narrative Detektivspiel The Darkest Files von Paintbucket Games, das sich mit der Aufarbeitung von NS-Verbrechen beschäftigt. The Darkest Files ist zudem noch in gleich vier weiteren Kategorien nominiert.
In den Kategorien Bestes Debüt und Bester Prototyp profitieren bereits die Nominierten von Preisgeldern. Neben dem finalen Sieger erhalten alle Nominierten hier eine gewisse Summe. Die Gewinner des Deutschen Computerspielpreises 2026 werden am 29. April 2026 im Herkulessaal der Münchner Residenz feierlich bekannt gegeben. Die Verleihung wird auch per Livestream übertragen. Ab dem 01. April 2026 starten wöchentliche Pre-Shows, die tiefere Einblicke in die nominierten Spiele und ihre Entwicklerteams geben sollen. In der Kategorie Spieler*in des Jahres können Fans ihre Stimme abgeben. Das Voting läuft noch bis zum 14. April 2026.
Alle Nominierten 2026 im Überblick:
Bestes Deutsches Spiel
(100.000 Euro für den Sieg, jeweils 30.000 Euro für die beiden weiteren Nominierten):
- Anno 117: Pax Romana
- The Darkest Files
- Tiny Bookshop
Studio des Jahres (50.000 Euro):
- ByteRockers‘ Games
- Happy Broccoli Games
- weltenbauer. Software Entwicklung
Bestes Familienspiel (40.000 Euro):
- Flick Shot Rogues
- Oddsparks: An Automation Adventure
- Ruffy and the Riverside
Nachwuchspreis: Bestes Debüt
(60.000 Euro für den Sieg, jeweils 25.000 Euro für die beiden weiteren Nominierten):
- Causal Loop
- Constance
- Tiny Bookshop
Nachwuchspreis: Bester Prototyp
(50.000 Euro für den Sieg, jeweils 25.000 Euro für die vier weiteren Nominierten):
- Burn With Me
- Cards and Cannons
- Garden Ink
- Heart Drive
- UnderPressure
Beste Innovation und Technologie
(40.000 Euro):
- Anno 117: Pax Romana
- Firefighting Simulator: Ignite
- How to God
Bestes Audiodesign
(40.000 Euro):
- Anno 117: Pax Romana
- Duck Detective: The Ghost of Glamping
- EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients
Bestes Gamedesign
(40.000 Euro):
- Slots & Daggers
- Super Meat Boy 3D
- The Darkest Files
Bestes Grafikdesign
(40.000 Euro):
- Oddsparks: An Automation Adventure
- The Berlin Apartment
- The Darkest Files
Bestes Mobiles Spiel
(40.000 Euro):
- Duck Detective: The Ghost of Glamping
- MicroMacro: Downtown Detective
- Ponchorado
Beste Story
(40.000 Euro):
- PEPPERED
- The Berlin Apartment
- The Darkest Files
Bestes Serious Game
(40.000 Euro):
- Pictures VR
- The Darkest Files
- Umfeld
Spieler*in des Jahres
(undotiert):
- Copeylius
- Dennsen86
- Felikah
- JenNyan
Bestes Internationales Spiel
(undotiert):
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdome Come Deliverance II