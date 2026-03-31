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Entwickler und Publisher FYRE Games hat gerade sein neuestes Spiel auf Steam veröffentlicht. Studiogründer Conner Rush beschreibt den Titel als sein bisher persönlichstes Projekt. Der Titel mit dem Namen Project Songbird schickt die Spieler in die amerikanischen Appalachen.

Protagonistin Dakota ist eine erfolgreiche Musikerin mit einer kreativen Blockade. Sie wird von ihrem Manager für einen Monat in einer ruhige Waldhütte geschickt, um dort an ihrem Album zu arbeiten. Das Spiel beginnt idyllisch und Dakota und die Spieler können die Waldlandschaft genießen. Für einen cineastischen Look lassen sich auf Wunsch auch schwarze Balken aktivieren.

Natürlich kippt die Stimmung in dem Horror-Walking-Simulator schon bald. Der Wald verwandelt sich in einen Albtraum und die Spieler müssen sich den Dämonen von Dakotas Vergangenheit stellen. Spielerisch setzt Project Songbird auf genretypische Rätsel. Etwas ungewöhnlich ist, dass man tatsächlich auch kämpfen kann. Über den Spielverlauf hinweg kann Dakota verschiedene Nah- und Fernkampfwaffen finden und einsetzen. Insgesamt hat das Spiel eine Dauer von rund fünf Stunden pro Durchgang. Project Songbird wurde am 26. März 2026 auf Steam veröffentlicht. Dort kann das Spiel aktuell um zehn Prozent reduziert für 13,31 Euro erstanden werden. Eine Demo kann dort ebenfalls heruntergeladen werden.