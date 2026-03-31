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Die Wolfenstein-Reihe wurde bereits 1918 gestartet. Den Durchbruch brachte dann Wolfenstein 3D, das 1992 erschien. In Deutschland sind vordergründig die alten Spiele als Beispiele für die Indizierung durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien bekannt. Castle Wolfenstein war von 1987 bis 2012 indiziert, Wolfenstein 3D von 1994 bis 2019. 2022 wurde es dann erneut von der USK geprüft und zum Verkauf zugelassen.

2001 erschien Return to Castle Wolfenstein. Obwohl eine eigene deutsche Version ohne NS-Symbolik veröffentlicht wurde, hat man das Spiel indiziert. Betroffen waren alle Versionen, inklusive der zensierten. Nun wurde bekannt gegeben, dass man das Spiel vom Index streicht. Dabei sollen auch nachträglich hinzugefügte Editionen und Portierungen von der Liste verschwinden. Die Streichung erfolgt etwas überraschend, da eine Indizierung nach 25 Jahren erneut geprüft wird. Somit hätte man im nächsten Jahr ohnehin einen erneuten Blick auf das Spiel geworfen.

Mit der Entfernung vom Index steht einer erneuten Prüfung durch die USK nichts mehr im Wege. Sollte diese eine Altersfreigabe erteilen, kann Return to Castle Wolfenstein dann legal in Deutschland verkauft werden. Nach der Streichung steht nun nur noch Wolfenstein von 2009 als letzter Teil der Reihe auf dem Index. Seit die Sozialadäquanzklausel 2018 auch auf Computerspiele ausgedehnt wurde, dürfen in den neueren Teilen auch NS-Symbole gezeigt werden.