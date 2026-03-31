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Nachdem Microsoft erst kürzlich die Projekte seiner Partner in einem eigenen Showcase vorgestellt hat, wurde nun der Termin für den diesjährigen Xbox Games Showcase 2026 offiziell bestätigt. Die Präsentation findet am 07. Juni 2026 um 19:00 Uhr statt. Sie soll einen umfassenden Ausblick auf kommende Spiele und Entwicklungen im Xbox-Ökosystem bieten.

Wie bereits in den vergangenen Jahren dient der Showcase als Bühne für Neuankündigungen, Gameplay-Premieren und Updates zu kommenden Titeln. Dabei sollen sowohl Produktionen aus den eigenen Xbox Game Studios als auch Projekte internationaler Partner präsentiert werden. Direkt im Anschluss an den Showcase folgt die Gears of War: E-Day Direct. Hier handelt es sich um eine gesonderte Präsentation, die sich vollständig dem kommenden Serienteil widmet. Entwickelt wird das Spiel vom Studio The Coalition, das bereits für frühere Ableger der Reihe verantwortlich war.

Die Präsentation soll tiefere Einblicke in das Spiel liefern und sich insbesondere mit den Ursprüngen der Reihe beschäftigen. Im Mittelpunkt steht der namensgebende Emergence Day, kurz E-Day. Dieser ist ein zentrales Ereignis im Gears-of-War-Universum, das den Beginn des Konflikts markiert. Neben Hintergrundinformationen werden auch Gameplay-Szenen und neue Details zur Story erwartet.

Parallel zum Showcase feiert auch das Xbox FanFest sein Comeback. Der Xbox Games Showcase 2026 sowie die anschließende Gears of War: E-Day Direct werden weltweit über zahlreiche Plattformen übertragen. Dazu zählen unter anderem YouTube, Twitch und Facebook. Die Streams sollen in über 40 Sprachen verfügbar sein. Im Anschluss an die beiden Präsentationen will Microsoft weitere Details, Interviews und Analysen über verschiedene Kanäle veröffentlichen, darunter Blogbeiträge, Podcasts und Videoformate. Welche Inhalte außer Gears of War gezeigt werden, ist noch nicht bekannt. Die vollständige Meldung findet sich auf der offiziellen Webseite.