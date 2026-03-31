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Fans des Sci-Fi-Universums von The Expanse dürfen sich auf ein neues Rollenspiel freuen. Unter dem Namen Osiris Reborn hat Publisher und Entwickler Owlcat im Rahmen der Xbox Partner Preview einen ersten Gameplay-Trailer vorgestellt. Gleichzeitig wurden konkrete Details zur kommenden Closed Beta sowie zum Release-Zeitraum bekannt gegeben. Die Closed Beta startet am 22. April 2026. Zugriff erhalten Spieler auf Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC, die eine entsprechende Gründer-Edition über die offizielle Website erworben haben. Den Zugang gewähren beispielsweise die Collector’s Edition oder das sogenannte Miller’s Pack.

Die Beta soll einen ersten umfassenden Eindruck vom Spiel vermitteln. Dazu zählen unter anderem das Kampfsystem und die Fortbewegung in Schwerelosigkeit. Gleichzeitig will das Entwicklerstudio Feedback sammeln, um dieses in die weitere Entwicklung einfließen zu lassen. Inhaltlich setzt Osiris Reborn auf ein storylastiges Action-Rollenspiel, das stark auf Entscheidungen, Begleiter und Third-Person-Kämpfe ausgelegt ist. Das Spiel ist zwar im bekannten Universum von The Expanse angesiedelt, erzählt jedoch eine eigenständige Geschichte.

Spieler übernehmen die Rolle eines Söldners der Sicherheitsfirma Pinkwater, der die Katastrophe auf Eros überlebt hat. Im weiteren Verlauf gilt es, ein eigenes Team zusammenzustellen und sich gegen die Machenschaften von Protogen zu behaupten. Die Beta setzt zeitlich kurz nach den Ereignissen auf Eros an. Spieler erkunden eine Raumstation im Besitz von Pinkwater, lernen deren Bewohner kennen und treffen Entscheidungen, die den weiteren Verlauf beeinflussen können.

The Expanse: Osiris Reborn erscheint für PC auf Steam, Epic Games Store und GOG. Außerdem wird das Spiel für Xbox Series X/S und PlayStation 5 verfügbar. Ein genauer Releasetermin steht derzeit noch aus, geplant ist jedoch ein Launch im Frühjahr 2027. Die Closed Beta soll bis zum finalen Release im Frühjahr 2027 weiterlaufen. Zum Release wird das Spiel direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein.