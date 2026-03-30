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Neues Star-Fox-Spiel sowie umfangreiches Zelda-Remake offenbar noch dieses Jahr

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Neues Star-Fox-Spiel sowie umfangreiches Zelda-Remake offenbar noch dieses Jahr
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Berichten zufolge arbeitet Nintendo wohl an mehreren größeren Veröffentlichungen für das laufende Jahr. Im Fokus stehen dabei ein neues Spiel der Star-Fox-Reihe sowie ein umfangreiches Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ein neuer 3D-Ableger von Super Mario soll hingegen erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Das neue Star-Fox-Projekt wird bisher als klassisch ausgerichteter Titel beschrieben, der sich stärker an den ursprünglichen Gameplay-Mechaniken der Reihe orientieren soll. Technisch soll das Spiel aber auf moderne Rendering-Verfahren setzen, um eine deutlich gesteigerte visuelle Qualität zu erreichen. Dazu zählen voraussichtlich hochauflösende Texturen, verbesserte Beleuchtungssysteme sowie stabile Bildraten, die insbesondere für schnelle Flugmanöver und präzise Steuerung wichtig sind.

Parallel dazu plant Nintendo offenbar auch ein umfassendes Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ursprünglich mal für die Nintendo 64 erschien. Im Unterschied zur früheren Neuauflage für den Nintendo 3DS dürfte die neue Version technisch deutlich weitergehen und eine vollständige Überarbeitung von Grafik, Beleuchtung und möglicherweise der Spielmechaniken umfassen.

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Beide Projekte dürften dabei gezielt die Hardware der Nintendo witch 2 (Test) ansprechen, insbesondere im Hinblick auf höhere Speicherbandbreiten, schnellere Ladezeiten und verbesserte Grafikprozessoren. Dies ermöglicht unter anderem größere Spielwelten mit höherer Detaildichte bei stabilerer Performance. Auch die Integration moderner Audio- und Eingabetechnologien könnte dabei eine Rolle spielen.

Ein neuer 3D-Titel aus der Super-Mario-Reihe ist laut aktuellen Informationen hingegen nicht für dieses Jahr vorgesehen. Stattdessen wird wohl ein Release erst für 2027 erwartet, was darauf hindeutet, dass Nintendo zusätzliche Entwicklungszeit für eine umfassendere technische und spielerische Weiterentwicklung einplant.

Neben den großen Projekten dürften auch weitere Titel und überarbeitete Versionen bestehender Spiele erscheinen, die speziell auf die neue Hardware zugeschnitten sind. Damit verdichtet sich zunehmend eine Strategie, die sowohl auf technische Modernisierung etablierter Marken als auch auf gezielte Erweiterungen bestehender Spielkonzepte setzt.

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