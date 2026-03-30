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Mit "Mad Ellie und die Jammer-Kammer" hat Gearbox Software den ersten Story-DLC für Borderlands 4 (Test) veröffentlicht. Die Erweiterung ergänzt das Hauptspiel um mehrere neue Inhalte, darunter zusätzliche Story-Missionen, das Gebiet Flüstergletscher sowie neue Bossgegner und eine Auswahl an legendärer Ausrüstung. Im Zentrum steht dabei der neue spielbare Kammerjäger C4SH, der das bestehende Klassensystem erweitert und neue Fähigkeiten in den bekannten Loot-Shooter-Mechaniken einführt.

Technisch bleibt das Grundgerüst des Spiels unverändert, setzt aber weiterhin auf die Kombination aus prozedural generierten Beutegegenständen, charakterbasierten Skill-Trees und kooperativem Gameplay. Der DLC integriert sich nahtlos in diese Systeme und erweitert sie um zusätzliche Ausrüstungsvarianten und Gegnermechaniken, die auf das bestehende Balancing abgestimmt sind.

Trotz der inhaltlichen Erweiterungen fällt das erste Feedback aus der Community eher verhalten aus. Ein zentraler Kritikpunkt ist die vergleichsweise kurze Spieldauer der neuen Story-Inhalte. Mehrere Spieler berichten, dass sich die Hauptkampagne des DLCs in etwa zwei bis drei Stunden abschließen lässt, ohne dass Nebenaktivitäten intensiv genutzt werden. Im Verhältnis zum Preis von rund 30 Euro wird dies von vielen als unausgewogen empfunden. Einige Stimmen weisen jedoch darauf hin, dass der DLC im Vergleich zu früheren Erweiterungen der Reihe zusätzliche Inhalte wie einen neuen spielbaren Charakter umfasst, die in früheren Teilen separat angeboten wurden.

Die Bewertungen spiegeln diese gespaltene Wahrnehmung wider. Während einzelne Aspekte wie Design, Gegner und neue Ausrüstung positiv hervorgehoben werden, sorgt insbesondere das Verhältnis zwischen Umfang und Preis für Kritik. Auf Plattformen wie Steam fällt die Nutzerbewertung entsprechend schlecht aus.

Unabhängig davon hat Gearbox Software bereits weitere Inhalte für das laufende Jahr angekündigt. Geplant sind unter anderem zusätzliche Raid-Bosse, ein besonders anspruchsvoller Takedown-Modus sowie mehrere Bounty-Packs, die neue Missionen und Herausforderungen integrieren sollen. Darüber hinaus sind technische Updates vorgesehen, die sowohl Performance als auch Gameplay weiter optimieren sollen.