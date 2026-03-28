Werbung

Der norwegische Indie-Entwickler Snowcastle Games hat die erste spielbare Demo zu seinem kommenden Survival-Abenteuer Lysward auf Steam veröffentlicht. Das Studio hat zuvor das RPG Earthlock entwickelt. Interessierte Spieler können ab sofort einen ersten Blick auf die Welt des nächsten Spiels werfen. Lysward ist ein Singleplayer-Survival-Adventure, das in der Welt Umbra angesiedelt ist. Im Zentrum steht das Überleben in einer riesigen, lebensfeindlichen Wüste, in der vor allem die extreme Hitze zur größten Gefahr wird.

In der Demo erleben Spieler den Beginn der Geschichte und versuchen, ihre verlorenen Erinnerungen zurückzuerlangen. Unterstützung gibt es dabei von dem einem Hogbunny namens Gjorna. Die Mischung aus Frischling und Hase ist auf vielen der veröffentlichten Screenshots zu sehen.

Die Demo umfasst den ersten Akt des Spiels und bietet bereits einen soliden Einblick in die wichtigsten Systeme. Zwei der Fähigkeiten, die essenziell für das Überleben sind wurden bereits integriert. Ein Speeder für Erkundungstouren durch die Wüste steht ebenfalls bereit. Das Craftingsystem ist unerlässlich, um sich hitzefeste Ausrüstung zu beschaffen. Ressourcen müssen in den bereits freigeschalteten Gebieten gefunden werden. Dort lauern allerdings auch mehr oder weniger gefährliche Kreaturen.

Ein zentrales Gameplay-Element ist die sogenannte Amri-Magie. Diese ermöglicht es Spielern unter anderem Pflanzen und Bäume wachsen zu lassen, Ressourcen zu generieren und sich gegen feindliche Kreaturen zu verteidigen. Zusätzlich können Überreste alter Technologien entdeckt werden, die Hinweise auf vergangene Zivilisationen liefern und die Hintergrundgeschichte von Umbra weiter ausbauen. Die Demo kann kostenlos über die Steam-Page des Spiels heruntergeladen werden. Dort können sich Interessierte Lysward auch auf die Wunschliste setzen. Ein fester Release-Termin ist bislang noch nicht bekannt.