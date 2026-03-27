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Microsoft hat gestern Abend einen eigenen Showcase für die Spiele seiner Partner-Studios abgehalten. Gezeigt wurden insgesamt 19 Spiele, die in näherer Zukunft für den Xbox Game Pass erscheinen sollen. Neben einigen neuen Reveals wurden Erweiterungen und Portierungen angekündigt. Die knapp 30-minütige Show gibt es auf YouTube zu sehen.

Den Anfang machte direkt eine Neuankündigung. Mit Hunter: The Reckoning - Deathwish soll die Fans blutige Vampir-Action erwarten. Im Trailer sieht man eine Gruppe Vampirjäger, die sich an einen Blutsauger hängt, der seinen Job als Polizist für wehrlose Snacks ausnutzt. Erscheinen soll das Spiel allerdings erst im Sommer 2027. Als Nächstes wurde bestätigt, dass das bereits für PC und Playstation erschienene Action-RPG Wuthering Waves im Juli 2026 auch für Xbox und Game Pass erscheinen soll. Die beliebte SciFi-Welt von The Expanse erhält mit Osiris Reborn auch ihr eigenes RPG. Eine geschlossene Beta startet bereits am 22. April und steht für Vorbesteller offen. Das eigentliche Spiel soll im Frühjahr 2027 kommen.

Grave Seasons setzt auf einen ungewohnten Mix aus Farming und Horror. Das Cozy Game erinnert ein wenig an den Stil von Graveyard Keeper und soll am 14. August 2026 erscheinen. Eine Demo wird bald freigeschaltet. Als Publisher fungiert die Horrorfilm-Schmiede Blumhouse. Mit Serious Sam Shatterverse kehrt ein von vielen tot geglaubtes Franchise zurück. Wie der Name vermuten lässt, geht es um Multiversum und Sam geht gleich in mehrfacher Ausführung auf die Jagd. Das gezeigte Material verspricht viel Blut und Geballer.

Auch die Macher der Like a Dragon Reihe stellen ihr neuestes Spiel vor. Stranger in Heaven schickt die Spieler durch fünf Städte in fünf Jahrzehnten. Zu sehen sind typische Schlägereien und Aufnahmen der Handlungsorte. Das Spiel hat keinen festen Release. Am 5. Mai 2026 soll es aber eine Show mit näheren Einblicken zum Spiel geben. Bereits am 31. März, also nächste Woche, wird Super Meat Boy 3D veröffentlicht. Mit Forever Ago wurde ein weiteres Cozy-Game präsentiert. Hier geht es um den Roadtrip eines alten Mannes, der sein Leben reflektiert. Release ist für Herbst 2026 geplant.

Roguelike-Titel Ascend to Zero hat neues Gameplay gezeigt und eine Veröffentlichung am 13. Juli 2026 bekannt gegeben. Mit Dispatch wartet eine neue Portierung. Das Superhelden-Spiel, das ein wenig an den Stil von Invincible erinnert, kommt im Sommer 2026 auch für Xbox. Auch Sniper-Elite-Entwickler Rebellion hatte einen Auftritt in der Show. Das Team stellte den kommenden Horror-Shooter Alien Deathstorm vor. Wesentlich kinderfreundlicher geht es bei Frog Sqwad her. Das bunte Koop-Spiel erscheint im Juni. Ebenfalls ein junges Zielpublikum spricht Bluey Happy Snaps an. Spieler gehen hier auf ein Foto-Abenteuer mit süßen Hunden.

S.T.A.L.K.E.R. 2 erhält einen DLC namens Cost of Hope, der im Sommer 2026 erscheint. Eine Neuvorstellung wartete mit Moosa: Dirty Fate. Der blutige Trailer zeigte Schwertkampf im feudalen Korea. Bis zum Release dauert es hier aber noch. Der Titel erscheint erst 2027. Einen Plattformer mit auffälligem Artstyle präsentierte THQ Nordic mit The Eternal Life of Goldman. Ein Release ist noch in diesem Jahr geplant. Im gleichen Zeitraum erscheint Vaunted. Das SciFi-RPG im Comic-Stil setzt auf Humor. Die vorletzte Ankündigung war die Veröffentlichung von Hades 2 für Xbox am 14. April 2026. Den Abschluss machte dann Artificial Detective. Spieler schlüpfen hier in die Rolle eines Roboters, der das Verschwinden der Menschheit aufklären will. Auch hier ist nicht vor 2027 mit einer Veröffentlichung zu rechnen.