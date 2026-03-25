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Sony Interactive Entertainment hat das noch junge Studio Dark Outlaw Games geschlossen. Das Entwicklerteam wurde erst im vergangenen Jahr von Jason Blundell gegründet, der zuvor maßgeblich am Zombies-Modus der Call-of-Duty-Reihe beteiligt war. Das Studio befand sich Berichten zufolge noch in einer frühen Entwicklungsphase, ein konkretes Projekt wurde bisher nicht veröffentlicht.

Mit der Schließung setzt Sony seine jüngsten Umstrukturierungen fort. Bereits zuvor wurde mit Bluepoint Games ein weiteres Studio aufgegeben. Insgesamt sollen rund 50 Mitarbeitende von den aktuellen Maßnahmen betroffen sein, darunter auch Teile der mobilen Entwicklungsabteilung.

Sony begründet die Maßnahmen unter anderem mit gestiegenen Entwicklungskosten, einem verlangsamten Wachstum der Branche sowie veränderten Nutzungsgewohnheiten. Spieler erwarten demnach zunehmend Titel mit umfangreichen Inhalten, während gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit solcher Projekte immer schwerer kalkuliert werden kann.

Die Schließung von Dark Outlaw Games unterstreicht einen Trend, der derzeit die gesamte Branche betrifft. Technologische Fortschritte ermöglichen zwar immer komplexere Spiele, erhöhen jedoch gleichzeitig den finanziellen und organisatorischen Aufwand, der notwendig ist, um diese Projekte erfolgreich umzusetzen.

Die wiederholte Zusammenarbeit und Trennung von Jason Blundell zeigt zudem, wie risikobehaftet neue Studiogründungen im aktuellen Marktumfeld sind. Selbst erfahrene Entwickler stehen vor der Herausforderung, Projekte unter steigenden technischen und wirtschaftlichen Anforderungen umzusetzen.