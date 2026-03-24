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Restored Land

Dying Light The Beast erhält neue Edition

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Dying Light The Beast erhält neue Edition
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Mit Dying Light: The Beast hat Entwickler und Publisher Techland Ende 2025 den neuesten Teil der Zombie-Reihe veröffentlicht. Das Open-World-Survival-Spiel sollte eigentlich nur ein DLC für Dying Light 2: Stay Human werden. Stattdessen hat man sich entschieden, das Spiel als eigenständigen Nachfolger zu releasen. Nun wurde angekündigt, dass eine überarbeitete Version des Spiels erscheinen soll.

Die Restored Land Edition erscheint am 26. März 2026. Fokus der Überarbeitung ist das Survival. Mit der neuen Spielversion wird die Welt von The Beast persistent. Dies hat große Auswirkungen auf den Spielverlauf und bringt sowohl Vor- als auch Nachteile für die Spieler mit sich. Rohstoffe, die einmal abgebaut wurden, kehren nicht zurück. Auch geplünderte Lager bleiben für immer leer. Die Aktivitäten in der Spielwelt können nur noch einmal erledigt werden. Dafür lässt sich aber die Bedrohung durch Untote ebenfalls dauerhaft beseitigen. Wenn Spieler ein ganzes Viertel befreien, siedeln sich dort auch wieder Menschen an.

Quelle: https://store.steampowered.com/app/3008130/Dying_Light_The_Beast/
Quelle: https://store.steampowered.com/app/3008130/Dying_Light_The_Beast/
Quelle: https://store.steampowered.com/app/3008130/Dying_Light_The_Beast/
Quelle: https://store.steampowered.com/app/3008130/Dying_Light_The_Beast/
Quelle: https://store.steampowered.com/app/3008130/Dying_Light_The_Beast/

Optional lässt sich der Hardcore-Modus namens One Life aktivieren. Dann hat der Tod des Spielers einen Neustart des Spiels zur Folge. Wer sich die neue Edition kauft, erhält neben dem Hauptspiel in der Restored Land Edition auch alle bisher erschienenen Inhalte. 

Wer Dying Light: The Beast bereits besitzt, erhält das Update gratis. 

Quellen und weitere Links

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