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Das Online-Fahrzeugkampfspiel War Thunder hat mit Ninth Wave ein umfangreiches Update erhalten. Ursprünglich ist der Titel 2012 erschienen. Seither versorgt Entwickler Gaijin Entertainment das Free-to-Play-Spiel regelmäßig mit Updates. Das neueste davon erweitert War Thunder nicht nur um neue Fahrzeuge, sondern überarbeitet obendrein die Darstellung und Physik von Wasser im Spiel grundlegend.

Ein zentraler Fokus des Updates liegt auf den Seeschlachten, die deutlich realistischer wirken sollen. So kommt nun unter anderem Subsurface Scattering zum Einsatz, wodurch Licht unter der Wasseroberfläche physikalisch korrekter als bisher gestreut wird. Ergänzt wird dies durch verbesserte Reflexionen, dynamisch berechneten Meerschaum sowie eine realistischere Interaktion zwischen Wasser und anderen Objekten. Explosionen von Bomben und das Verhalten von Torpedos sollen dadurch deutlich authentischer wirken.

Neben den technischen Verbesserungen bringt Ninth Wave zahlreiche neue Militärfahrzeuge ins Spiel. Zu den Highlights gehört der chinesische Kampfjet J-15T, der auf der russischen Su-33 basiert, jedoch mit moderner Elektronik und leistungsstarken Triebwerken ausgestattet ist. Dank mehrerer Aufhängungspunkte kann er ein umfangreiches Arsenal an Luft- und Seezielwaffen tragen. Ebenfalls neu ist der italienische Radpanzer Centauro II, der mit einem modernen Turmsystem, Autolader und verbesserter Panzerung ausgestattet ist. Seine Bewaffnung erlaubt es, selbst stark gepanzerte Ziele effektiv zu bekämpfen.

Für die Luftverteidigung führt das Update den russischen Pantsir-SM-SV ein. Dabei handelt es sich um ein modernes Flugabwehrsystem mit erhöhter Reichweite und neuen Raketentypen. Dieses ist insbesondere für die Bekämpfung schneller Luftziele sowie kleinerer Bedrohungen wie Drohnen ausgelegt. Weiterhin hält mit der Foch ein französischer Flugzeugträger Einzug ins Spiel. Zusätzlich erweitert das Update den Fortschritt um Flugzeuge auf Rang IX und integriert neue ungarische Maschinen.

Alle Änderungen im Detail finden sich auf der offiziellen Webseite. Wer möchte, kann sich War Thunder auf PC und Konsolen kostenlos herunterladen.