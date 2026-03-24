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Battlefield 6 erfreut sich noch immer großer Beliebtheit. Der Shooter erschien im Oktober 2025. Wir haben uns den neuesten Ableger der Reihe von EA damals näher angesehen. In der Spitze konnte der Titel fast 750.000 gleichzeitige Spieler nur auf Steam verzeichnen. Bis heute kommen täglich noch um die 50.000 gleichzeitige Spieler zusammen. Anders verhält es sich da bei Battlefield: Hardline.

Der Titel erschien bereits im März 2015, also vor rund elf Jahren. Auf Social Media haben die Macher nun bekannt gegeben, dass man einen Teil des Spiels abschalten will. Genauer geht es dabei um die Versionen für PlayStation und Xbox. Battlefield: Hardline soll am 22. Mai 2026 aus den entsprechenden Stores verschwinden. Ab diesem Datum kann das Spiel nicht mehr digital erstanden werden. Wer es bereits besitzt, kann vorerst ungehindert weiterspielen. Am 22. Juni 2026 werden dann jedoch auch die Multiplayer-Server abgeschaltet. Danach lässt sich nur noch die Singleplayer-Kampagne spielen.

PC-Spieler sind von diesen Änderungen aktuell nicht betroffen. Für sie bleiben auch die Online-Funktionen weiterhin verfügbar. Wie lange dies der Fall ist, ist aber nicht bekannt. Bislang haben die Entwickler zumindest keine Pläne zur Abschaltung der PC-Version erwähnt.