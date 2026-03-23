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Mit dem Update 1.00.03 erfährt Crimson Desert eine weitere technische und spielerische Überarbeitung, die insbesondere auf Performance, Steuerung und Stabilität abzielt. Das Open-World-Abenteuer von Pearl Abyss reagiert damit vor allem auf Rückmeldungen aus der Community und ergänzt bestehende Systeme um konkrete Optimierungen.

Eine der zentralen technischen Neuerungen ist die Unterstützung eines 120-Hz-Modus auf Konsolen. Spieler können diesen nun in den Optionen aktivieren bzw. auch wieder deaktivieren, wodurch sich die Bildwiederholrate flexibel an die jeweilige Hardware und die eigenen Präferenzen anpassen lässt. In Kombination mit weiteren Anpassungen an Auflösung und Upscaling wurde zudem ein Fehler behoben, bei dem entsprechende Einstellungen nach einem Neustart nicht dauerhaft gespeichert wurden. Parallel dazu wurde die Systemstabilität verbessert. Insbesondere Abstürze auf der PlayStation 5, die beim Öffnen der Weltkarte auftreten konnten, sollen fortan der Vergangenheit angehören.

Auch die Eingabesteuerung wurde überarbeitet. So wurde etwa die Reaktionsgeschwindigkeit der Steuerung erhöht, damit Eingaben direkter umgesetzt werden können. Ergänzend wurden auch neue Standardbelegungen eingeführt, etwa für das Blocken, Zielen oder Ausweichen über zusätzliche Tasten. Diese Anpassungen zielen darauf ab, das Handling insgesamt präziser und zugänglicher zu gestalten.

Im Spielsystem selbst erweitert das Update die Infrastruktur der Spielwelt. Zusätzliche Schnellreise-Punkte wollen eine effizientere Navigation durch die offene Welt ermöglichen. Darüber hinaus wurde das Inventarsystem angepasst, indem ein zusätzlicher Lagerraum integriert wurde, der mehr Kapazität für Gegenstände bietet und das Ressourcenmanagement vereinfacht.

Auch im Balancing nimmt das Update Veränderungen vor. Bestimmte Gegner und Bosse wurden in ihrer Lebensenergie reduziert, um den Schwierigkeitsgrad ausgewogener zu gestalten. Nebenkämpfe wie das Armdrücken-Minispiel wurden ebenfalls angepasst und fallen nun weniger anspruchsvoll aus.

Fehlerbehebungen betreffen unter anderem auch mehrere Quests, bei denen es zuvor zu Blockaden im Spielfortschritt kommen konnte. Zusätzlich wurde die Wegfindung von Begleitern optimiert und einzelne Interaktionsmechaniken, etwa beim Reparieren eines Generators, benutzerfreundlicher gestaltet.