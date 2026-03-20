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Das Mittelalter-Aufbauspiel Manor Lords stammt von einem Solo-Entwickler, der sich Slavic Magic nennt. Mit dem Start in die Early Access Phase konnte der Titel vor knapp zwei Jahren mehr als 170.000 gleichzeitige Spieler erreichen. Bis heute bewegt sich Manor Lords täglich bei um die 6.000 gleichzeitigen Spielern. Der Full-Release ist bislang noch nicht erfolgt, jedoch hat das Spiel gerade ein umfangreiches Update erhalten. Entwickler Slavic Magic bringt mit Version 0.8.050–0.8.065 zahlreiche neue Inhalte sowie Verbesserungen bei Gameplay, Balance und KI ins Spiel.

Zu den größten Neuerungen zählt eine zusätzliche Ausbaustufe für Wohngebäude. Zudem wird das Fortschrittssystem erweitert. Hier wurde das bisherige Level 3 optisch und funktional auf Level 4 verschoben. Auch die Siedlungsentwicklung wurde angepasst. Ab jetzt orientiert sich der Fortschritt stärker an der Anzahl und dem Status der Bewohner. Mit Twin Lakes steht Spielern außerdem eine neue Karte zur Verfügung. Parallel wurden bestehende Gebiete überarbeitet, darunter Devil’s Hill.

Auch das Kampfsystem erhält Anpassungen. Einheiten auf aktiven Schlachtfeldern sind nun jederzeit sichtbar, während sich der Bereich, in dem Einheiten als aktiv gelten, im Verlauf eines Gefechts verkleinert. Ziel ist ein dynamischeres und besser lesbares Schlachtgeschehen. Die KI wurde in mehreren Bereichen optimiert. Sie berücksichtigt nun stärker vorhandene Ressourcen, Militärstärke und Produktionsketten. Überschüssige militärische Güter können künftig exportiert werden, während die Rekrutierung von Einheiten besser an die tatsächlichen Bedürfnisse angepasst wird.

Auch das Wirtschaftssystem wurde überarbeitet. So lassen sich etwa neue Rohstoffe effizienter abbauen, während sich Handelslimits erhöhen und Produktionsabläufe optimiert wurden. Zusätzlich sorgt ein neues System für bessere Ressourcenverteilung und realistischere Arbeitsabläufe. Das Update bringt zudem zahlreiche Balance-Änderungen und Bug-Fixes. Eine vollständige Liste findet sich in den umfangreichen Patch-Notes auf Steam.