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Gemeinsam mit Publisher Aerosoft entwickelt TML-Studios gerade die Stadtbus-Simulation The Bus. Nach einigen Jahren im Early Access soll das Spiel am 26. März 2026 final veröffentlicht werden. Erscheinen wird der Titel nicht nur auf Steam, sondern auch für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Wir hatten Gelegenheit, uns mit den Entwicklern persönlich zu unterhalten und über ihr Spiel und die Zukunftspläne für The Bus zu sprechen.

Die Simulation spielt in Berlin. Für das Spiel haben die Entwickler Teile der Hauptstadt eins zu eins nachgebaut. Dafür wurden nicht nur die entsprechenden Straßen, sondern auch etliche Sehenswürdigkeiten entlang der insgesamt zehn Buslinien nachgebildet. Auf der nachgebauten Map finden sich über 200 Haltestellen und entsprechende Bus-Depots. Wer am PC spielt, der kann den Map-Editor nutzen und sich nach Belieben eigene Linien mit alternativen Haltestellen bauen.

Generell versuchen die Macher, das Spiel so aktuell und realistisch wie möglich zu halten. So werden größere Baustellen, die gerade auf einer der Linien für Umwege sorgen, auch ins Spiel übernommen. Sind die Bauarbeiten beendet, werden die Hindernisse zeitnah wieder entfernt. Weiterhin sind alle Bustypen, die in der Hauptstadt zu finden sind, im Spiel vertreten. So reicht die Auswahl von Diesel-Gefährten bis zu modernen Elektro-Bussen. Auch dürfen Gelenkbusse natürlich nicht fehlen. Die Bordcomputer wurden ebenfalls originalgetreu nachgebaut. So können Spieler der Kundschaft realistisch Fahrkarten verkaufen.

Zur Verfügung stehen zwei verschiedene Spielmodi. Im freien Spiel können die Spieler ihre eigenen Buslinien festlegen und sich ihr Wunsch-Wetter auswählen. Wer es ganz realistisch will, kann das aktuelle Berliner Wetter mit dem Spiel synchronisieren und bei tatsächlichen Verhältnissen fahren. Das Wetter hat entsprechende Auswirkungen auf das Spiel. So bringt unter anderem Schnee eine erhöhte Glätte- und Unfallgefahr mit sich. Wer möchte, kann den Bus sogar verlassen und die nachgebaute Stadt zu Fuß erkunden.

Als zweiter Modus steht der Wirtschaftsmodus zur Wahl. Darin beginnen die Spieler als Sub-Unternehmer in einer Firma und bauen ihr eigenes Bus-Imperium mit Angestellten und Aufträgen aus. Einen Multiplayer-Modus gibt es aktuell nur auf PC. Konsolen-Spieler sind ausschließlich im Singleplayer unterwegs.

Bei den Fahrten durch Berlin gibt es für die Spieler noch mehr zu sehen. Über 600 kleine Events wurden erstellt und werden dynamisch ausgelöst. Darunter befinden sich diverse Rettungseinsätze, Unfälle und größere Ereignisse wie ein Hausbrand. Auch Blitzer können sich im Stadtbild verstecken. Im Wirtschaftsmodus winkt ein entsprechendes Bußgeld, wenn die Spieler es zu eilig haben.

Ein Addon zum Spiel ist bereits erschienen. Dieses bringt The Bus nach Hamburg. In unserem Gespräch haben wir erfahren, dass eine zweite Erweiterung bereits in Arbeit ist. Hier soll das Spielgeschehen nach New York verlegt werden. Hinzu kommen etliche Maps, die die Community über den Steam Workshop zur Verfügung stellt. Natürlich sind diese Inhalte auch nur auf Steam verfügbar.

Während der Fahrt können Spieler zwei Radiosender empfangen. Beide werden von den Entwicklern betrieben und FlashbassFM kann auch außerhalb des Spiels aufgerufen werden. Hier wird es zum Release des Spiels ein Gewinnspiel geben. Am 26. März 2026 werden ab 17:00 Uhr drei Pakete verlost. Darin enthalten sind jeweils ein Stadtplan, die Unterschriften aller Entwickler, ein Fahrtenbuchblock in A5 sowie eine Tasse von The Bus. Die Early-Access-Version kann auf Steam bereits zum Preis von 38,99 Euro erstanden werden.