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Im Sommer 2025 gab Ubisoft bekannt, dass man das Unternehmen neu strukturiere. Der erste Schritt dahin war die Gründung einer neuen Tochtergesellschaft in Zusammenarbeit mit Tencent. Während man einige Studios schloss und Mitarbeiter entließ, trat der gewünschte Effekt nicht ein. So musste Ubisoft Anfang des Jahres bekanntgeben, dass weitere Maßnahmen erforderlich werden.

Sechs geplante Spiele wurden komplett eingestampft. Darunter auch das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time. Insgesamt wurden in diesem Schritt auch die noch verbliebenen Studios neu aufgestellt. Fünf Geschäftsbereiche entstanden. Die bekanntesten Marken des Konzerns laufen seither unter Vantage Studios, die gemeinsam mit Tencent geführt werden. Die vier weiteren, sogenannten Creative Houses, sind nach Genre aufgeteilt in Shooter, Live-Games, Fantasy und Casual.

Während der Tencent-Bereich von Christophe Derennes und Charlie Guillemot, dem Sohn von Ubisoft Chef Yves Guillemot, geleitet wird, hat man nun zwei weitere Bereichsleiter vorgestellt. Die Bereiche Live-Games und Casual werden ab Ende März von Julien Bares übernommen. Er hat bereits früher bei Ubisoft gearbeitet und war zwischenzeitlich bei Tencent und 2K China tätig. Das sogenannte Creative Network soll die verschiedenen Teilbereiche mit Dienstleistungen unterstützen. Hier übernimmt Thomas Andrén die Führung. Er leitet Massive Entertainment und ist auch für Ubisoft in Skandinavien und Rumänien tätig. Ob diese Änderungen nun den gewünschten Erfolg bringen, bleibt abzuwarten.