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Aktuell bittet das FBI auf einer eigens eingerichteten Seite um Mithilfe. Es geht um das Sammeln von Beweisen gegen Cyber-Kriminelle, die ihre Opfer über Steam abgezockt haben. So haben die Verdächtigen mehrere Indie-Spiele mit Schadsoftware genutzt, um die Daten der Käufer abzugreifen. Wer das Spiel installiert hatte, dessen Steam-Nutzerdaten, Passwörter, Mail-Infos und in einigen Fällen auch Krypto-Wallets wurden an die Kriminellen übertragen.

In einem Fall soll es dabei zu einem Verlust von Krypto-Währung im sechsstelligen Bereich gekommen sein. Bei der Veröffentlichung waren die Spiele ursprünglich nicht infiziert. Die Malware wurde einige Zeit später mit Updates hochgeladen. Valve hilft den Behörden laut eigener Auskunft dabei, die Verantwortlichen zu finden und derartige Unfälle in Zukunft zu vermeiden.

Das FBI hat eine Liste mit insgesamt sieben Spielen veröffentlicht, die für die Betrugsmasche genutzt wurden. Die Titel waren zwischen Mai 2024 und Januar 2026 auf Steam verfügbar und wurden mittlerweile von der Plattform gelöscht. Wer eines dieser Spiele besessen hat und gegebenenfalls von dem Angriff betroffen ist, kann sich über eine eigene Webseite beim FBI melden.

Die betroffenen Spiele waren folgende Titel: