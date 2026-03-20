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Bei dem Namen John Carpenter denkt man nicht unbedingt an Computerspiele. Dennoch lässt er Fanherzen höher schlagen. Der erste Film des amerikanischen Regisseurs erschien bereits 1969. Spätestens mit dem 1974 veröffentlichten Dark Star hat sich Carpenter einen Namen gemacht. Danach folgten weitere Titel wie Die Klapperschlange, Ghosts of Mars oder The Fog. Sein größtes Werk dürfte allerdings das Halloween-Franchise sein.

Mittlerweile sind 13 Filme rund um den Serienmörder Michael Myers erschienen, der an dem namensgebenden Feiertag mit Vorliebe Teenagern mit Küchenmessern den Garaus macht. Carpenter hat aber bereits in der Vergangenheit einige Ausflüge in die Spielebranche gewagt. So schrieb er die Story für The Thing im Jahr 2002 und wirkte an F.E.A.R. 3 als Berater mit. Am 12. März 2026 erschien nun ein Spiel, das seinen Namen sogar im Titel trägt. John Carpenter’s Toxic Commando bezieht sich nicht direkt auf eines der bestehenden Franchises, sondern bietet von Machart und Thematik her eher eine Hommage an das Gesamtwerk des Regisseurs. In einem Interview gaben die Entwickler an, dass der mittlerweile 78-Jährige sie beim Setting und der Story beraten habe. Außerdem stammt die Musik des Spiels von Carpenter persönlich. Wir haben uns den spielbaren B-Movie näher angesehen und John Carpenter’s: Toxic Commando angespielt.

Der gute Trash - Die Story

Die Geschichte könnte so auch direkt aus einem Film von Horrormeister John Carpenter entnommen sein.

Achtung, ab hier folgen Spoiler zur Einführungsmission von John Carpenter’s Toxic Commando!

Das Intro erzählt uns, dass ein Bohrer, der unendliche Energie für die Menschheit liefern sollte, auf dem Weg in Richtung Erdkern stecken geblieben ist. Dabei hat er natürlich irgendetwas unsagbar Böses aufgeweckt. Zu Beginn der Handlung ist das nun sechs Monate her und die Menschheit ist akut bedroht. In ihrer Hilflosigkeit haben die Verantwortlichen eine gewaltige Mauer um das betroffene Gebiet errichtet. Auch wenn es noch möglich ist, die Untoten zurückzuhalten, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor die Mauer fällt. Hier tritt das Toxic Commando auf. Ein Wissenschaftler hat die Söldnertruppe angeheuert, um die größte Katastrophe zu verhindern.

Zum Spieleinstieg begibt sich das Toxic Commando zum Ort des Industrieunfalls, an welchem wir für unseren Auftraggeber gegen eine hohe Zahlung ein ominöses Paket deponieren sollen. Kurz nachdem wir die militärische Absperrung an der Mauer passiert haben, werden wir bereits von den ersten Gegnern angegriffen und ein Mutant sprengt unser Auto in die Luft.

Ab hier startet der Einstiegslevel und wir ballern uns durch Horden von Untoten. Nachdem unsere mehr oder weniger kompetente Truppe ihren Hauptauftrag abschließend gehörig vermasselt und dabei fast draufgeht, werden sie von ihrem Auftraggeber, dem mysteriösen Leon gerettet. Das Toxic Commando wird nun seinem Namen gerecht, da alle Mitglieder mit dem ausgebrochenen Virus infiziert werden. Nur spezielle Kampfanzüge, die Leon entwickelt hat, verhindern, dass wir zu hirnlosen Monstern werden. Die Mutation ist zwar gestoppt, aber fortan können wir die Superkräfte nutzen, die wir als Monster erhalten hätten.