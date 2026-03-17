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Viele Spieler kennen Behaviour Interactive als den Publisher hinter dem asymmetrischen Horror-Multiplayer Dead by Daylight. Auch die Mischung aus Aufbau und Shooter in Meet Your Maker kommt von dem Studio. Das Spiel erhielt zwar durchaus gute Kritiken, verlor jedoch schnell Spieler und bewegt sich mittlerweile im einstelligen Bereich. 2022 wurde Blight: Survival angekündigt. Nachdem es zunächst etwas ruhiger um das Spiel wurde, haben sich die Macher jetzt mit einem neuen Trailer zurückgemeldet.

Als Anlass für das neue Video, das auch mehr In-Engine-Material zeigt, nennen die Entwickler, dass man sich mittlerweile über 1,5 Millionen Wunschlisten-Einträge auf Steam freuen kann. In dem fast zwei Minuten langen Clip geht es schon zu Beginn sehr blutig zu. Es gibt einige Kampfszenen und brutale Finisher zu sehen. Schließlich melden sich auch zwei der Entwickler zu Wort. Neben einem Dank an die Fans geben sie auch an, dass der Fokus darauf liegt, dass man den Schwertkampf im Spiel wirklich fühlen kann. Das immersive Kampfsystem soll Spieler überzeugen.

Blight: Survival mischt gleich mehrere beliebte Settings miteinander. Spieler treten im finsteren Mittelalter des 14. Jahrhunderts sowohl gegen menschliche, als auch gegen untote Gegner an. Die namensgebende Krankheit Blight verwandelt Betroffene nämlich in Zombies. Es liegt an den Spielern, die Quelle der Seuche zu finden und zu zerstören, um das Land zu retten.

Die Entwickler beschreiben das Spiel als eine Mischung aus Rogue-Lite und Extraction. Die Spieler können mit bis zu drei Freunden in mittelalterliche Dörfer und Burgen eindringen und diese plündern. Dabei zählt es auch, das Risiko abzuschätzen. Wer nicht rechtzeitig die Zone verlässt, läuft Gefahr, den gesamten Loot zu verlieren. Ein Release-Datum hat Blight: Survival aktuell bisher nicht. Wer sich für das Spiel interessiert, kann es aber bereits via Steam auf seine Wunschliste setzen.