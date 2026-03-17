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Während das kommende Life is Strange: Reunion nicht mehr vom Erfinder der Reihe, dem französischen Studio Don’t Nod kommt, haben die Entwickler noch ein eigenes Spiel in der Pipeline, das ebenfalls dieses Jahr erscheinen soll. Das SciFi-Abenteuer Aphelion entsteht dabei gerade in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA.

Die ESA hat bei der Entwicklung beratend zur Seite gestanden. Sie hat vor allem Informationen zu den wissenschaftlichen Ansätzen geliefert, die sich im fertigen Spiel finden sollen. Auch in der Story von Aphelion spielt die ESA eine zentrale Rolle. So dreht sich die Geschichte des SciFi-Abenteuers um die beiden Astronauten Ariane und Thomas.

Im Jahr 2060 ist die Erde weitestgehend unbewohnbar. Wissenschaftler entdecken plötzlich den bislang unbekannten Planeten Persephone, der sich am Rande unseres Sonnensystems befindet. Die beiden Protagonisten brechen mit der Hope-01 auf, um die Lebensbedingungen auf Persephone zu untersuchen. Der Planet könnte schließlich die letzte Rettung der Menschheit sein und als ihre neue Heimat dienen.

Es kommt, wie es kommen muss und das Raumschiff verunglückt bei der Landung. Thomas wird schwer verletzt und die Spieler müssen sich mit den beiden Astronauten durch die unbekannte Natur des Eisplaneten schlagen. Da es sich um Forscher handelt, sind die beiden unbewaffnet. Sie werden nach der Landung allerdings von einer mysteriösen Lebensform gejagt. Laut Entwickler will man hier auf Horror und Schleich-Elemente setzen. Beide Protagonisten sollen sich dabei verschieden spielen und ihre jeweils eigene Perspektive auf das Geschehen liefern. Trotz der übernatürlichen Elemente und der fantastischen Story will Don’t Nod Wert auf eine realistische Darstellung der Erforschung des Weltraums legen. Genau hierfür hat man sich auch mit der ESA verbündet. Aphelion erscheint am 28. April 2026 und kann schon jetzt auf die Steam-Wunschliste gesetzt werden.