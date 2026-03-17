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Mit der zwölften Saison von Diablo 4 hat Blizzard weitere Inhalte und kosmetische Erweiterungen veröffentlicht. Teil der Aktualisierung ist auch ein Crossover mit dem Shooter Doom - The Dark Ages, das mehrere Ausrüstungssets und thematische Zusatzgegenstände in das Action-Rollenspiel integriert. Kurz nach der Veröffentlichung sorgte allerdings vor allem die Preisgestaltung der Inhalte für teils deutliche Kritik innerhalb der Community.

Das Crossover bringt gleich mehrere kosmetische Objekte ins Spiel, die visuell an die Designs aus der Doom-Reihe angelehnt sind. Dazu gehören unter anderem Rüstungssets für verschiedene Charakterklassen, die vom ikonischen Slayer-Design inspiriert sind. Zusätzlich stehen weitere Gegenstände wie Haustiere, Embleme oder Trophäen zur Verfügung, die ebenfalls das Stilkonzept der Shooter-Serie aufgreifen.

Die Inhalte werden dabei über das interne Währungssystem des Spiels verkauft. Für ein Paket mit Rüstungssets für alle Klassen werden 5.700 Einheiten der Premiumwährung Platin verlangt. Umgerechnet entspricht dies allein etwa 49,99 Euro. Damit liegt der Preis sogar über dem der kommenden Erweiterung Lord of Hatred, die Ende April erscheinen soll. Wer sämtliche kosmetischen Gegenstände des Doom-Crossovers erwerben möchte, muss laut Berechnungen der Community sogar insgesamt rund 125 Euro auf den Tisch legen.

Auf Plattformen wie Reddit reagieren viele Spieler daher mit Häme auf die Preisstruktur. In zahlreichen Diskussionen wird bemängelt, dass kosmetische Zusatzinhalte im Vergleich zu vollständigen Erweiterungen oder anderen Spielen zu teuer seien. Einige Nutzer verweisen auch darauf, dass der Gesamtpreis für alle Inhalte nahezu dem Gegenwert mehrerer Vollpreisspiele entsprechen kann.

Andere Stimmen aus der Community argumentieren, dass zusätzliche kosmetische Inhalte lediglich optional seien. Dennoch könne die Preisgestaltung den Eindruck erwecken, dass das Studio frühere Kritikpunkte aus der Spielerschaft nicht wirklich berücksichtigt hat. Einige Spieler rufen gar dazu auf, die kostenpflichtigen Inhalte vorerst nicht zu kaufen, um ein Signal gegen die aktuelle Monetarisierungsstrategie zu setzen.

Das zweite große Add-on für Diablo 4 erscheint am 29. April 2026 für mehrere Plattformen, darunter PC sowie Konsolen wie die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X and Series S und Xbox One. Spieler, die die Erweiterung vorbestellen, erhalten bereits im Vorfeld Zugriff auf den Paladin.