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Kaum ein Franchise hat so viele Videospielumsetzungen erhalten wie Star Wars. Im Laufe der Jahre sind dabei aber auch immer wieder begonnene Projekte eingestellt worden. So wurde beispielsweise im letzten Jahr das Free-To-Play-Spiel Star Wars: Hunters ohne Rückzahlung von Ingame-Käufen eingestellt. Gleich mehrere Spiele hat es erwischt, als Disney 2012 Lucasfilm aufgekauft hat. Darunter waren auch gleich zwei Shooter. Star Wars: 1313 und Star Wars: First Assault sind in der Folge nie erschienen.

Während ersteres bereits angekündigt war, wurde First Assault laut Berichten nur 24 Stunden vor der geplanten Ankündigung abgesagt. Nun sind ganze 13 Jahre nach der Einstellung der Entwicklung aktuelle Spielszenen aus einem Multiplayer-Match aufgetaucht. Diese können auf YouTube angesehen werden.

Das Video zeigt Szenen aus einer Betaversion, die damals schon fertiggestellt war und nun von einigen Fans wieder spielbar gemacht wurde. Entwickelt wurde Star Wars: First Assault ursprünglich für die Xbox 360. Im Spiel treten ganz klassisch Rebellen gegen das Imperium an. Typisch Ego-Shooter wählen Spieler eine Seite und stürzen sich aufs Schlachtfeld. Die Auswahl des Loadouts ist dabei ebenso klassisch und reicht von Sturmgewehren über Schrotflinten bis zu Scharfschützengewehren.

Die veröffentlichten Match-Szenen spielen alle auf einer Tatooine-Map. Dort gilt es für das Imperium, drei Luftabwehrgeschütze zu zerstören. Die Fans, die das Spiel wiederbelebt haben, bieten interessierten Nutzern eine Teilnahme an. Der Weg ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Star Wars: First Assault kann dabei nicht über Steam oder andere Plattformen heruntergeladen werden. Stattdessen gibt es einen eigens dafür eingerichteten Discord-Server. Wer beitritt, erhält den Link zum Google-Drive, in welchem sich die Spieledateien befinden. Auf dem Server gibt es auch eine entsprechende Installationsanleitung. Wer spielen möchte, benötigt einen Emulator und ein Gamepad, um das Xbox-Spiel zu starten.