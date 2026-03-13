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Vor knapp einem Monat feierte Blizzard den 30. Geburtstag der Diablo-Reihe. Zur Feier wurden einige Neuigkeiten angekündigt. Darunter auch der Start des Warlock als neue Klasse. Auch Diablo 2 erhielt den neuen Charakter mit einem Addon als Shadowdrop während der Show. Während Blizzard den Titel also nach wie vor mit Inhalten versorgt, hat ein Fan nun eine ganz eigene Neuinterpretation des ARPG-Klassikers vorgestellt.

Der Solo-Entwickler, der den YouTube-Kanal I Make Games betreibt, zeigt dort seine Arbeit daran, das Spiel in die Ego-Perspektive zu holen. Während die Original-Version Spieler in der isometrischen Perspektive auf die Reise schickt, veröffentlicht I Make Games immer wieder Gameplay-Videos, die seine Fortschritte demonstrieren.

Die Szenen wurden in der Unreal Engine 5 umgesetzt. Entsprechend können sich die Videos absolut sehen lassen. Laut Entwickler soll es sich hier allerdings nicht um eine reine Tech-Demo handeln. I Make Games will das Spiel tatsächlich komplett umsetzen. In seinem Entwicklertagebuch gibt er Auskunft über seine Fortschritte. Dort erwähnt er auch, dass er über einen Perspektivwechsel auf Third-Person nachdenkt. Da er sich hier an Blizzards Material bedient, ist der Entwickler auch bereit, auf ein komplett eigenes Spiel umschwenken, statt weiterhin die Dateien von Diablo zu nutzen. Dies will er vom Feedback der Community abhängig machen.