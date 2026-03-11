Werbung

Im April 2025 erschien Tempest Rising. Das RTS von Entwickler Slipgate Ironworks orientiert sich an großen Vorbildern wie Command and Conquer. Der Retro-Ansatz konnte die Spieler durchaus überzeugen und steht auf metacritic auf einem Metascore von 80 und einem User Score von 7,6. Nun haben die Entwickler des Echtzeitstrategie-Titels ein umfangreiches Update veröffentlicht.

Die Entwickler wollen damit auf zahlreiche Community-Wünsche eingehen und liefern neben neuen Komfortfunktionen auch umfangreiche Balance-Anpassungen für die beiden spielbaren Fraktionen. Zu den wichtigsten Neuerungen zählt die Möglichkeit, eine Kampagne direkt mit freigeschalteten Doktrinen und Ausrüstungsgegenständen zu starten. Wer diese Option aktiviert, kann sämtliche Fähigkeiten bereits ab der ersten Mission nutzen. Allerdings werden für diese Kampagne dann keine Achievements mehr freigeschaltet.

Auch im Multiplayer gibt es Neuerungen. In Ranglisten-Matches wurde die Berechnung der Rangpunkte angepasst. Gewinne oder Verluste sind nun auf maximal 50 Punkte begrenzt. Außerdem können Spieler nun eine zufällige Fraktion auswählen, wenn sie ein Match starten. Neue Hotkeys ermöglichen es beispielsweise, alle Support-Einheiten wie Ingenieure oder Techniker gleichzeitig auszuwählen. Auch die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet. Sie zeigt jetzt in Multiplayer-Partien Fraktionssymbole sowie Rangabzeichen an.

Bei der GDF wurden unter anderem mehrere Tier-3-Einheiten überarbeitet. Auch die Dynasty-Fraktion erhält Anpassungen. Einheiten wie der Hammerhand, der Missile Trooper oder der Pillager wurden verstärkt, während neue Effekte für Doktrinen und Turrets zusätzliche taktische Optionen eröffnen sollen. Neben den Gameplay-Änderungen wurden zudem zahlreiche Bugs behoben. Dazu zählen unter anderem Probleme mit Einheitenfähigkeiten, Multiplayer-Synchronisation sowie Darstellungsfehlern im Interface. Die Entwickler bestätigten außerdem, dass weiterhin an der Veti-Fraktion sowie an weiteren Inhalten für Tempest Rising gearbeitet wird. Die vollständigen Patch Notes finden sich auf der offiziellen Webseite. Auf Steam ist der Titel aktuell um 25 Prozent reduziert und für 29,99 Euro erhältlich.