Der Spieleentwickler Epic Games passt die Preisstruktur der virtuellen Währung in seinem Online-Spiel Fortnite an. Ab dem 19. März 2026 erhalten Spieler für den gleichen Geldbetrag weniger sogenannte V-Bucks. Die Anpassung betrifft verschiedene Währungspakete, die über digitale Marktplätze wie den PlayStation Store oder andere Plattformstores gekauft werden können.

Fortnite gehört weiterhin zu den größten Online-Spielen weltweit. Nach Angaben des Unternehmens verfügt der Titel über mehr als 650 Millionen registrierte Nutzerkonten. Die Plattform hat sich in den vergangenen Jahren über das ursprüngliche Battle-Royale-Konzept hinaus entwickelt und umfasst inzwischen mehrere Spielmodi und eigenständige Inhalte. Dazu zählen unter anderem LEGO Fortnite sowie der Rennmodus Rocket Racing.

Trotz dieser großen Nutzerbasis begründet Epic Games die Preisanpassung mit steigenden Betriebskosten für die Plattform. Laut Angaben des Unternehmens würden die laufenden Kosten für Infrastruktur, Weiterentwicklung und Betrieb wohl deutlich steigen. Die Anpassung soll dazu beitragen, diese Ausgaben langfristig zu decken.

Technisch erfolgt die Änderung nicht über höhere Verkaufspreise in den Stores, sondern über eine Reduzierung der ausgegebenen Währungsmenge. Die bisherigen Preisstufen bleiben unverändert, allerdings sinkt die Anzahl der enthaltenen V-Bucks pro Paket. Im kleinsten Paket für 8,99 Euro fehlen künftig rund 200 V-Bucks im Vergleich zur bisherigen Menge. Beim größten Paket im Wert von 89,99 Euro reduziert sich der Gegenwert um etwa 1.000 V-Bucks.

V-Bucks dienen im Spiel als zentrale digitale Währung für kosmetische Inhalte und Zusatzfunktionen. Spieler können damit unter anderem Charakter-Skins, Emotes, kosmetische Gegenstände oder Zugang zu saisonalen Inhalten erwerben. Die Währung wird sowohl über direkte Käufe als auch über Belohnungen innerhalb des Spiels verteilt.

Neben der Währung selbst werden auch die Spielpässe angepasst. Der klassische Battle Pass kostet künftig 800 statt bisher 1.000 V-Bucks. Gleichzeitig sinkt jedoch die maximale Menge an V-Bucks, die Spieler durch das Abschließen der Pass-Inhalte verdienen können. Während zuvor bis zu 1.500 V-Bucks über Fortschrittssysteme und Bonusbelohnungen möglich waren, liegt die Obergrenze künftig bei 800 V-Bucks.